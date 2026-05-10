La Castellanzese retrocede tra le proteste, la Varesina vince 2-1 e si salva

È stato un playout ricco di emozioni, che nel risultato premia la Varesina (1-2) e vede la Castellanzese retrocedere tra gli applausi del suo pubblico e la proteste. In casa neroverde, infatti, si recrimina per l’espulsione al 32′ del primo tempo di Robbiati, una doppia ammonizione che ha condizionato l’andamento della gara. Nella ripresa, infatti, la squadra di Spilli ha saputo sfruttare la superiorità numerica trovando il vantaggio con Arcopinto al 6′ e poi – dopo il pareggio del solito Chessa al 32′ – ripassando avanti con la zampata di Manicone al 38′. Una rete che ha tolto energie ai neroverdi, incapaci di spingere nel finale in cerca di un altro gol che avrebbe portato ai supplementari.

Termina così una stagione davvero complicata per le due protagoniste di oggi. La Varesina, terzultima al termine del campionato, si salvano e ripartiranno nella prossima stagione cercando di non ripetere gli errori di quest’anno. Ci sarà invece da ripartire in casa Castellanzese dove la retrocessione in Eccellenza è un macigno pesante da digerire, anche perché a portare questo epilogo è stato un finale di stagione da film horror. Le vie dell’estate del calcio sono infinite e l’ipotesi ripescaggio non è così remota, ma il risultato del campo, anche in questo caso, deve essere un monito per la programmazione futura, che dopo anni non avrà la firma di Salvatore Asmini, che ha già comunicato l’addio dopo quasi 15 anni di collaborazione.

FISCHIO D’INIZIO

Scontro diretto per salvarsi al “Provasi” di Castellanza dove la Castellanzese ospita la Varesina per un testa a testa tra squadre della provincia di Varese che purtroppo ne priverà una in Serie D la prossima stagione. Neroverdi che, grazie al miglior risultato ottenuto in campionato, possono sfruttare il fattore campo a favore e, in caso di parità al termine dei tempi supplementari, manterrebbero la categoria. Fenici che invece saranno obbligate a vincere per restare nella massima serie dei dilettanti. Mister Ivan Del Prato recupera per l’occasione Mario Chessa e lo schiera nel tridente d’attacco del suo 4-3-3 insieme a Boccadamo e Guerrisi. 4-3-1-2 invece per Marco Spilli che in difesa dà fiducia al 2009 Tassani mentre in avanti si affida a Sainz Maza alle spalle di Manicone e Costantino.

PRIMO TEMPO

Nei primi minuti è la Varesina a farsi preferire, ma nonostante il predominio territoriale l’unica occasione è il destro potente da posizione defilata di Costantino al 4′ che esce pericolosamente sul fondo dopo una deviazione. La Castellanzese difende bene e prende campo con il passare dei minuti. Chessa viene marcato stretto e così a provare la via della rete è Castelletto che al 20′ calcia da fuori un bel destro a giro che Maddalon respinge con un tuffo tanto spettacolare quanto efficace. La gara però cambia poco dopo la mezz’ora: Robbiati commette due falli in due minuti su Costantino prendendosi due ammonizioni – la prima severa – e lasciando i suoi in 10 uomini. Frigerio salva il risultato sulla punizione conseguente parando in angolo sul destro insidioso di Sainz Maza. La Castellanzese però dimostra orgoglio e non si fa schiacciare, anzi, tiene il campo con personalità La Varesina si rivede solo al 43′ quando Sainz Maza premia lo scatto sul folo del fuorigioco Costantino che però entrato in area calcia fuori. Termina senza recupero e senza gol il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa, dopo una punizione di Vernocchi sulla barriera, la Varesina riesce a sbloccare la gara: al 6′ Arcopinto trova spazio al limite dell’area e con un destro a giro batte Frigerio per il gol che cambia i fattori. La Castellanzese ci prova ancora, ma il nervosismo aumenta e al 18′ ne fa le spese anche mister Ivan Del Prato che viene allontanato per proteste. Al 20′ iniziano i cambi: entra Merkaj per Vernocchi nella Castellanzese mentre nella Varesina Sainz Maza lascia il posto a Sassi che al 22′ calcia di poco fuori con il mancino in contropiede. Il classe 2007 ci riprova anche al 28′ ma questa volta la palla va alta sulla traversa. Al 32′ però la Castellanzese riesce a rimettere in equilibrio il match con – neanche a dirlo – Chessa, che trova spazio in area di rigore e mette all’angolino l’1-1. L’entusiasmo del pubblico di casa spinge i neroverdi che pressano forte ma al 38′ il gol lo trova ancora la Varesina con Manicone che insacca a porta vuota dopo che Frigerio si era opposto ai tentativi di Guri e Arcopipnto. I padroni di casa accusano il colpo e gli mancano le energie per

TABELLINO

CASTELLANZESE – VARESINA 1-2 (0-0).

Marcatori: 6′ st Arcopinto (V), 32′ st Chessa (C), 38′ st Manicone (V)

CASTELLANZESE (3-5-2): Frigerio; Rusconi, Gritti, Robbiati; Boccadamo (40′ st Giuliani), Vernocchi (20′ st Merkaj), Foglio, Castelletto, Micheri; Chessa, Guerrisi (35′ st Airaghi). A disposizione: Poli, Rausa, Bianchi, Oldani, Greco. All.: Del Prato.

VARESINA (4-2-3-1): Maddalon; Vitiello, Tassani, Alari, Vaz; Grieco (10′ st Valisena), Andreoli; Sainz Maza (20′ st Sassi), Manicone, Arcopinto (43′ st Cavalli); Costantino (32′ st Guri). A disposizione: Della Cristina, Testa, Martinoia, Baud Banaga, Franzoni. All.: Spilli

Arbitro: Zini di Udine (Lovecchio e Bortolussi; IV uomo: Patti)

Corner: 3-5. Ammoniti: Robbiati, Gritti per la Castellanzese; Grieco per la Varesina. Espulsi: al 32′ pt Robbiati (C) per doppia ammonizione, al 18′ st Del Prato (allenatore Castellanzese) per proteste. Recupero: 0’ + 0’.

Note: giornata di pioggia, terreno in buone condizioni. Spettatori: 635 paganti

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