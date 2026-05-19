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La condanna all’allenatore violentatore e quei fiori nati dalla tragedia del Mottarone

I fatti principali e quelli più curiosi di martedì in meno di 10 minuti

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Oggi vi raccontiamo una breve storia delle mafie in provincia di Varese, della condanna all’allenatore di volley che ha violentato una ragazzina, delle borse di studio in memoria di  Silvia Malnati e Alessandro Merlo, morti nella tragedia della funivia del Mottarone ma anche di molto altro.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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