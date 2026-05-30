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Gallarate/Malpensa

La Costituzione ai diciottenni di Golasecca per la Festa della Repubblica

Il neo-sindaco Andrea Tovaglieri accoglie i neo-maggiorenni nati nel 2008 nella Sala Consiliare di Piazza della Libertà per la festa della Repubblica

Costituzione italiana

Primo celebrazione ufficiale per la nuova amministrazione comunale di Golasecca. Il neo-sindaco Andrea Tovaglieri incontra i cittadini nati nel 2008 nella Sala Consiliare di Piazza della Libertà per un appuntamento istituzionale formale in vista della festa della Repubblica. La mattina di martedì 2 giugno, alle 10, si svolge la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni della comunità.

L’evento rappresenta l’ingresso ufficiale dei giovani residenti nella vita civica del paese, un passaggio sottolineato dalle istituzioni locali che considerano la consegna della Carta un passo concreto verso il coinvolgimento della cittadinanza più giovane.

L’invito alla partecipazione si estende a tutta la comunità, chiamata a condividere questo momento con i ragazzi del 2008. L’Amministrazione definisce l’atto come «»un augurio per una partecipazione consapevole e attiva alla vita del Paese.

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Pubblicato il 30 Maggio 2026
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