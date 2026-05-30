Cassano Magnago
La Costituzione consegnata ai ragazzi di Cassano Magnago nel parco della Magana
Incontro pubblico in occasione dell’ottantunesimo anniversario della Repubblica italiana: La cerimonia per i nati tra il 2007 e il 2008 si sposta all’oratorio San Carlo in caso di maltempo
L’amministrazione comunale di Cassano Magnago convoca i cittadini per celebrare l’ottantunesimo anniversario della Repubblica italiana. L’appuntamento istituzionale mette al centro i giovani del territorio, coinvolgendo direttamente i neo diciottenni nella vita democratica della comunità.
La cerimonia ufficiale è fissata per martedì 2 giugno alle 16 all’interno del parco della Magana. Nel corso del pomeriggio le autorità locali consegnano una copia della Costituzione italiana ai ragazzi residenti nati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 1° giugno 2008.
L’organizzazione ha previsto una sede alternativa per garantire lo svolgimento della manifestazione anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Se si verifica il maltempo, l’intero evento si trasferisce nei locali del vicino oratorio San Carlo