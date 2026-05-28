“La cultura che ti cura: Alessandra Manzoni di Kur’Art racconta la prescrizione sociale

La cultura può diventare uno strumento di cura? Secondo la prescrizione sociale sì. È questo il tema al centro della nuova puntata de “La Materia del Giorno”, che ha ospitato Alessandra Manzoni dell’associazione Kur’Art, realtà attiva sul territorio dei laghi impegnata nella promozione del welfare culturale e dell’utilizzo delle pratiche artistiche nei percorsi di benessere e prevenzione del disagio.

Nel corso dell’intervista si è parlato di prescrizione sociale, un approccio innovativo che mette in connessione salute, relazioni sociali e cultura, attraverso attività come teatro, lettura, laboratori artistici e visite museali.

“La salute è qualcosa di più della semplice assenza di malattia”

«La prescrizione sociale è uno strumento che hanno a disposizione gli operatori sanitari e sociosanitari per mettere in collegamento i pazienti con servizi non sanitari presenti sul territorio, allo scopo di promuovere benessere e salute» ha spiegato Alessandra Manzoni durante la trasmissione.

Alla base di questo approccio c’è una visione “olistica” della persona, che considera il benessere non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche sociale e relazionale.

«La salute non coincide semplicemente con l’assenza di malattia – ha sottolineato – ma comprende relazioni sociali, desideri, mente occupata e qualità della vita».

In pratica, oltre alle cure tradizionali, i pazienti possono essere indirizzati verso attività culturali e artistiche pensate per contrastare isolamento, solitudine e disagio.

La Lombardia in ritardo, ma qualcosa si muove

Durante l’intervista si è parlato anche della situazione italiana. Secondo Alessandra Manzoni, regioni come Emilia Romagna e Toscana hanno già reso più strutturato questo approccio, mentre la Lombardia starebbe iniziando solo ora ad avvicinarsi concretamente alla prescrizione sociale.

Un passaggio importante è stato il recente protocollo firmato tra Ministero della Salute e Ministero della Cultura, che riconosce il valore della relazione tra arte, cultura e benessere psicofisico: «l punto centrale è spostare l’attenzione dalla sola cura della malattia alla prevenzione e alla promozione del benessere.

Tra i temi affrontati anche quello dell’isolamento sociale, indicato come uno dei principali fattori che incidono sulla salute delle persone: «La solitudine ad esempio ha ricadute neurofisiologiche molto potenti sul corpo – ha spiegato Alessandra Manzoni, che fa parte del Comitato scientifico di Kur’Art – perché l’essere umano nasce in gruppo. Quando ci sentiamo isolati aumenta il cortisolo e il corpo entra in uno stato di stress e infiammazione».

Da qui l’importanza di attività condivise e percorsi collettivi che favoriscano relazioni e partecipazione.

Il convegno di Angera e il lavoro di Kur’Art

Nel corso della puntata è stato ricordato anche il recente convegno organizzato ad Angera, dedicato proprio alla prescrizione sociale e al welfare culturale. Un appuntamento che ha coinvolto sedici relatori tra docenti universitari, professionisti sanitari ed esperti di teatro sociale, biblioterapia e arteterapia.

Kur’Art, nata a gennaio come associazione di promozione sociale, riunisce professionisti che lavorano da anni sul rapporto tra arte e benessere. Tra i fondatori anche il dottor Claudio Tosetto, presidente dell’associazione, insieme a figure impegnate nel teatro sociale, nella formazione e nei percorsi psicoeducativi.

La biblioterapia: “I libri possono aiutare a stare meglio”

Alessandra Manzoni è un’esperta di biblioterapia umanistica, disciplina che utilizza la lettura e la letteratura all’interno di percorsi individuali o di gruppo per promuovere benessere e consapevolezza: «La letteratura funziona come un simulatore di vita – ha spiegato – e attraverso i libri possiamo lavorare sulle difficoltà, sulle emozioni e sulle relazioni».

Non basta però semplicemente leggere un libro: il valore terapeutico nasce soprattutto dal confronto all’interno del gruppo e dalle relazioni che si creano tra partecipanti, testi e facilitatori.

Secondo Alessandra Manzoni, leggere aiuta anche ad allenare la mente e può avere effetti positivi persino sulla longevità.