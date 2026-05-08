La cultura della legalità fa tappa a Taino: l’impegno antimafia raccontato dai protagonisti

Si avvia alla conclusione il progetto “Il movimento antimafia in Italia. Ieri Oggi Domani”, un percorso di approfondimento civile promosso dal Comune di Taino. L’iniziativa, nata dalla volontà del sindaco Stefano Ghiringhelli e curata dal moderatore Adelio Airaghi, ha coinvolto per mesi la cittadinanza e le scuole in un dialogo aperto sui temi dell’impegno etico e della responsabilità. Dopo aver ospitato figure del calibro di Ignazio De Francisci e Franco La Torre, il ciclo terminerà venerdì 22 maggio alle ore 21:00 presso il Centro dell’Olmo, in concomitanza con le commemorazioni per la Giornata della Legalità e della Strage di Capaci.

L’ospite d’onore della serata sarà Santi Palazzolo, rinomato pasticcere siciliano che ha scelto di opporsi pubblicamente al ricatto delle estorsioni, diventando un simbolo di resistenza civile nel mondo dell’impresa. Accanto a lui interverrà Annalisa Palomba, magistrato impegnato in indagini sulla presenza della ‘ndrangheta nel Nord Italia, che offrirà un’analisi aggiornata sulle trasformazioni delle organizzazioni criminali nel contesto attuale.

Il sindaco Ghiringhelli ha sottolineato l’importanza di questi momenti per generare consapevolezza, specialmente tra i giovani, affinché la legalità non resti un concetto astratto ma diventi una pratica quotidiana. Come dichiarato dallo stesso Palazzolo, raccontare la propria esperienza significa dimostrare che “è sempre possibile scegliere da che parte stare”. L’amministrazione comunale punta a proseguire su questa strada anche nei prossimi anni, consolidando Taino come un presidio di formazione e cultura della legalità sul territorio.