La danza incontra la solidarietà al Teatro Lux: sul palco lo spettacolo “Cloud Dancer”

L’arte del movimento si fa veicolo di inclusione e sostegno sociale. Lunedì 25 maggio, alle ore 20:30, il Teatro Lux di Busto Arsizio ospiterà “Cloud Dancer”, il saggio-spettacolo 2026 della scuola Aretè. L’evento, che gode del patrocinio del Comune e vedrà la partecipazione delle autorità cittadine, unirà sul palcoscenico allievi, insegnanti e professionisti della danza di livello internazionale.

Un titolo ispirato al colore dell’anno

Il nome scelto per lo spettacolo racchiude in sé il senso profondo dell’intero percorso didattico e artistico. Come spiegato dalla presidente di Aretè, Elisabetta Seratoni, l’ispirazione arriva direttamente da “Cloud Dancer”, la tonalità eletta da Pantone come colore dell’anno. Si tratta di un bianco etereo e vibrante che richiama i concetti di leggerezza, movimento e libertà. Una vera e propria metafora per descrivere il lavoro degli allievi che, nel corso dell’anno scolastico, hanno utilizzato il palco come una tela bianca per esprimere sogni ed emozioni.

La serata si preannuncia di alto livello tecnico grazie anche a prestigiosi ospiti del panorama coreutico, tra cui spicca il nome di Raffaele Salvioni, ballerino del Teatro alla Scala di Milano.

In scena a favore delle famiglie di Progetto 98

Al di là del valore artistico, l’appuntamento si caratterizza per un forte intento solidale. La serata sarà infatti dedicata a Progetto 98, una cooperativa sociale attiva nella provincia di Varese e nell’alto milanese (con sedi a Somma Lombardo e Busto Arsizio) che si occupa del recupero delle autonomie di persone con disabilità acquisita, come esiti da coma, gravi traumi cranici e patologie cerebrali.

L’evento sosterrà in particolare la nuova campagna di raccolta fondi denominata “Famiglie in testa. Non è una messa in scena”, che punta ad accendere i riflettori sul ruolo fondamentale e spesso silenzioso dei caregiver familiari. L’obiettivo della campagna è raccogliere 40.000 euro entro la fine di gennaio 2027 per finanziare percorsi di supporto psicologico, incontri annuali dedicati ai coniugi caregiver e spazi di confronto per fratelli e sorelle dei pazienti.

Dal vissuto quotidiano al palcoscenico del Manzoni

Il legame tra Progetto 98 e il mondo del teatro non si esaurisce con la serata al Lux. Le interviste e le testimonianze raccolte tra le mogli e i familiari della cooperativa diventeranno infatti la base di una vera e propria produzione teatrale. Curato dalla compagnia Alma Rosè e guidato dal regista Alberto Oliva, lo spettacolo debutterà nei primi mesi del 2027 al Teatro Manzoni di Busto Arsizio, portando sulla scena la quotidianità e la resilienza di chi si prende cura dei propri cari.