“Là dove il vento cambia”: Kossi Komla-Ebri alla Cassa delle Associazioni di Germignaga.

Sabato 16 maggio alle 18:30, presso la Casa delle Associazioni in via Matteotti 9 a Germignaga, la Cooperativa Ballafon di Castelveccana, nell’ambito delle iniziative promosse dal Gruppo di Lavoro per l’Integrazione del Comune di Luino, organizza un incontro con lo scrittore Kossi Komla-Ebri, che presenterà il suo libro Là dove il vento cambia, dialogando con la giornalista Ghada Senhajii.

Il libro racconta la vita nell’ospedale “Suore della Provvidenza” nel cuore del Togo: un crocevia di vite, speranze e contraddizioni. Questo ospedale è un microcosmo pulsante dove religiosi, medici, infermieri e volontari di ogni provenienza si confrontano con la realtà africana, con sé stessi e con gli altri. Emergenze in sala operatoria, conflitti tra medici, rivalità, pettegolezzi e, dietro le quinte, innamoramenti, tradimenti, rancori, ambizioni, speranze, segreti: nel libro c’è la gamma variegata delle relazioni umane che si sviluppano in un contesto multiculturale.

Ma il vero protagonista del libro è l’Africa che, nel racconto, ha una doppia funzione: prima di tutto è la protagonista raccontata, nei suoi paesaggi, nelle piazze e vie delle sue città, nei comportamenti, corrotti e virtuosi, della sua gente. Ma l’Africa, più che essere raccontata, in queste pagine mostra, fa vedere, mette in luce le contraddizioni di chi entra in contatto con lei.

Infatti, se da una parte questa terra cambia a seconda dei punti di vista di chi ci vive e ne vede le mille facce, dall’altra, e questa è la novità del libro, fa cambiare la mente dei suoi ospiti. Come una implacabile macchina della verità spezza le loro certezze, ne rompe gli equilibri. Le bellezze incontaminate dell’Africa, le sue insopportabili ingiustizie e disuguaglianze, la imperturbabile dignità con cui i suoi abitanti affrontano le avversità smontano i pregiudizi di chi osserva, le verità dell’”uomo bianco”, costretto a riconoscere tutta l’impotenza della sua presunta saggezza e la fragilità dei suoi valori. E così, i numerosi protagonisti delle storie, che si alternano e si intrecciano nella narrazione, costretti a fare i conti con la imponente diversità africana, devono affrontare ogni giorno i dilemmi di un compromesso, la ricerca incessante di aggiustamenti valoriali, per salvare la loro identità e l’integrità dei loro legami affettivi e sociali. La Provvidenza, da ospedale che cura, diventa in questo romanzo un laboratorio dove sperimentare le faticose, inevitabili vie della convivenza. Un intrigante caleidoscopio di storie, che si presta ad essere letto anche come un utile manuale di futura cittadinanza.

La giornalista e scrittrice marocchina Ghada SENHAJII intervisterà Kossi KOMLA-EBRI proprio per far uscire tutti questi aspetti e tutte queste esperienze descritte nel libro e che possono aiutarci a comprendere meglio il lungo percorso verso un mondo di convivenza e di pace.

La serata si conclude con un’apericena aperta a tutti i partecipanti, un momento per condividere quanto ascoltato, gustando ottimi piatti con specialità togolesi. È gradita la prenotazione su Whatsapp al numero 3927225802 o al numero 3664760881.