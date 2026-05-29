La Fanfara Bersaglieri di Lonate Pozzolo conquista Milano e gli italo-americani
La storica formazione musicale si è esibita a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli affari, nel corso di una serata di lusso e italianità firmata NIAF Italia e Tasting Opera. Entusiasmo alle stelle per il finale con il "Nessun dorma"
Quando le porte si sono aperte e le note squillanti della Fanfara Bersaglieri “N. Tramonti – M. Crosta” di Lonate Pozzolo hanno invaso la sala, l’atmosfera è cambiata all’istante: applausi, sorrisi, e quella precisa emozione che solo la tradizione italiana sa regalare.
La scena avviene martedì sera a Palazzo Mezzanotte, tempio della finanza milanese nel cuore di Piazza Affari: è in corso il NIAF Milan Gala, l’evento milanese organizzato da NIAF Italia — la costola italiana della National Italian American Foundation — in collaborazione con Tasting Opera, realtà milanese da anni impegnata a fondere enogastronomia, cultura e performance dal vivo in esperienze immersive di altissimo livello.
La sorpresa della serata è stata appunto l’esibizione, non annunciata agli ospiti, dellaFanfara Tramonti Crosta, una delle fanfare dei bersaglieri più apprezzate in Italia. L’ingresso in sala è stato travolgente: musicisti, in grande uniforme, hanno attraversato la sala con il piglio fiero che contraddistingue i bersaglieri, trascinando gli ospiti in un’emozione collettiva difficile da descrivere a parole. Il suono caldo e potente degli ottoni, il ritmo incalzante dei tamburi, la disciplina e la passione di ogni singolo elemento della formazione: tutto ha contribuito a creare uno di quei momenti che restano impressi nella memoria di chi li vive.
Il pubblico internazionale — molti degli ospiti di origine italiana ma residenti negli Stati Uniti — ha risposto con un entusiasmo viscerale, quello di chi riconosce nelle note di una fanfara qualcosa di profondo e antico: l’orgoglio di essere italiani.
Sorpresa nella sorpresa: il finale “Nessun Dorma”, il celebre brano della Turandot di Giacomo Puccini, inno universale della voce e del coraggio italiano, si sono levate nella sala di Palazzo Mezzanotte.
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