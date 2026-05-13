La festa cittadina di Malnate tra musica e solidarietà: “Ponti di parole, strade di pace”

Malnate si prepara a vivere una giornata di festa e condivisione con la tredicesima edizione della festa cittadina “Ponti di parole, strade di pace”. Sabato 16 maggio, il cuore della città si animerà con un ricco programma di eventi che coinvolgerà via Kennedy, Villa Braghenti e l’area delle scuole medie, offrendo intrattenimento per tutte le età, dalla musica alla solidarietà.

L’apertura e gli eventi a Villa Braghenti

Il via ufficiale alle celebrazioni è previsto per le ore 14.30 presso il campetto delle scuole medie. L’apertura della festa sarà accompagnata dal saluto delle Istituzioni e del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, un momento simbolico che sottolinea il valore comunitario dell’iniziativa.

Parallelamente, il parco di Villa Braghenti ospiterà momenti di grande intensità. Alle 15.00 si terrà l’esibizione dell’associazione “Abili si diventa”, seguita alle 16.00 da un appuntamento molto atteso: l’arrivo della “Lampada della Pace” da Assisi e l’incontro con il “Claun Il Pimpa”, che condividerà i suoi racconti con i presenti. La giornata a Villa Braghenti si concluderà alle 18.00 con la celebrazione della Santa Messa.

Pomeriggio di musica e sport ai campetti

L’area dei campetti delle scuole medie sarà il motore dinamico del pomeriggio. Dopo l’apertura, si alterneranno sul palco la Junior band e i momenti di “giocomusica”. Le esibizioni coreutiche vedranno protagoniste le realtà locali: alle 15.30 salirà in scena “Dance Art Project”, seguita alle 16.40 da “Orma San Martino”.

Non mancherà lo spazio per le dimostrazioni tecniche e il riconoscimento civico. Alle 17.20 è in programma un’esibizione cinofila curata dalla Guardia di Finanza, mentre alle 18.00 si terrà la premiazione relativa al bilancio partecipativo 2026. La serata proseguirà con lo spettacolo per bambini «Jack e il fagiolo magico» e le note del Gruppo Affiatati insieme al gruppo sax del Corpo Filarmonico.

Durante tutto il pomeriggio, via Kennedy ospiterà stand gastronomici per una merenda in compagnia. L’organizzazione di quest’anno presenta alcune novità logistiche rispetto alle passate edizioni, quando si procedeva alla chiusura della strada “Briantea”.

A partire dalle 19.00, nel parcheggio delle scuole medie di via Gasparotto, apriranno ufficialmente gli stand gastronomici per la cena. La festa entrerà nel vivo della serata con il “Ti sblocco un ricordo party” alle ore 20.00, un momento di musica e divertimento che accompagnerà i partecipanti fino alla chiusura della manifestazione, prevista per le 23.30.