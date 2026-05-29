La Festa dell’Unità alla Schiranna si compatta: due settimane di spettacoli, cibo e tanta politica

Si chiama ancora “Festa dell’Unità”. Si svolgerà nella tradizionale area della Schiranna. Proporrà il ristorante, il bar, la libreria, la balera, lo spazio incontri. Ma non sarà più la stessa festa che da decenni anima le estati varesine.

Quella che si aprirà il prossimo 5 giugno sarà un’iniziativa nuova, tant’è che il claim scelto è “Il coraggio di cambiare”.

Cosa cambierà nell’edizione 2026 della manifestazione targata Democratici?

«Innanzitutto la durata – spiega Alice Bernardoni segretaria provinciale DEM – saranno solo tre settimane, intense e di qualità. Finiremo il 21 giugno e proporremo un calendario ricco di eventi dove la politica tornerà al centro».

La festa dell’estate democratica, dunque, finirà all’avvio dell’estate, complice una gestione che si è fatta ogni anno più gravosa sia in termini umani sia economici: « Nelle ultime edizioni, poi – commenta ancora la segretaria provinciale – avevamo perso un po’ il dibattito politico che, invece, deve essere il cuore di questa nostra manifestazione. La Schiranna vuole ritrovare la sua dimensione che è quella del dibattito e del confronto, soprattutto intergenerazionale. Qui molti di noi Dem, hanno iniziato, hanno conosciuto persone, hanno avviato il confronto sui temi che ci caratterizzano, creando quella squadra che esiste ancora oggi, fatta di volontari storici e giovanissimi».

Sono i volontari, infatti, l’anima propulsiva della festa e, tra di loro, molti ragazzi che arrivano dai diversi circoli provinciali: « Alla Schiranna manteniamo la sede di questo evento perché è la storia. Ma la festa è un momento collettivo provinciale, frutto dello sforzo di tutti i circoli».

L’obiettivo è di diventare, nei 17 giorni di giugno, un punto di riferimento di dibattito e di confronto: ogni sera un tema diverso dalla casa, al lavoro, alla transizione ecologica, alla sicurezza, alle carceri ( soprattutto minorili), al referendum sulla giustizia, al medio Oriente

Il confronto sarà con diversi esponenti politici locali, regionali, nazionale ed europei dei DEM: da Astuti ad Alfieri, da Marantelli alla Yldiz, da Maran alla Dimaggio fino a Galimberti e, per finire, il presidente Bonaccini: « È per noi importante presentare e rendere protagoniste tutte le diverse anime del Partito Democratico» spiega ancora Bernardoni.

Il programma:

L’apertura sarà venerdì 5 giugno alle 18.30 con un incontro dedicato al bilancio delle attività del PD lombardo, alla presenza del consigliere regionale Samuele Astuti, della segretaria regionale Silvia Roggiani, del presidente del gruppo PD in Regione Pierfrancesco Majorino e della segretaria provinciale Alice Bernardoni.

In serata, alle 21, si parlerà invece di politiche abitative con l’europarlamentare Irene Tinagli e l’assessore ai servizi sociali del Comune di Varese Roberto Molinari.

Sabato 6 giugno spazio alla giustizia e agli effetti del referendum con il senatore Alfredo Bazoli, l’avvocata Elisabetta Cioffi e l’avvocato Marco Iacchin. Il giorno successivo, domenica 7 giugno, l’europarlamentare Brando Benifei interverrà sul tema del futuro dell’Europa con l’incontro “Un’Europa sovrana, libera e indipendente: come arrivarci?”.

La settimana successiva si aprirà con Emilio Del Bono e Samuele Astuti che lunedì 8 giugno discuteranno di “Laboratorio Lombardia: essere alternativa”.

Martedì 9 giugno sarà presentata la rivista culturale “Rinascita” con Daniele Marantelli, il professor Lelio Demichelis e Alice Bernardoni. Mercoledì 10 giugno l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli presenterà il libro “Contro la paura” nell’incontro dedicato al rapporto tra libertà e sicurezza.

Giovedì 11 giugno è prevista una serata organizzata insieme all’ANPI con accompagnamento musicale, mentre sabato 13 giugno il deputato Gianni Cuperlo parlerà di partecipazione politica e del futuro del Partito Democratico.

Domenica 14 giugno il confronto sarà dedicato agli enti locali con il presidente della Provincia Marco Magrini, il senatore Alessandro Alfieri e numerosi amministratori del territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi anche quello dedicato al Medio Oriente, in programma il 15 giugno, con Alessandro Alfieri, Helin Yildiz e Abdullah Badinjki. Il giorno successivo spazio alla solidarietà con una serata di stand up comedy dal titolo “Comedian for Gaza”.

Il calendario proseguirà con un incontro sulle carceri giovanili il 17 giugno e con la presentazione del libro “Da rivoluzionario professionale a sindaco” il 18 giugno, alla presenza dell’assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia, del sindaco Davide Galimberti, di Rocco Cordì e Noemi Cauzzo.

Venerdì 19 giugno si parlerà di ambiente e sviluppo economico con Annalisa Corrado e Pierfrancesco Maran, mentre in serata è previsto un concerto country. Sabato 20 giugno sono attesi Stefano Bonaccini, Alessandro Alfieri, Silvia Roggiani, Samuele Astuti e Alice Bernardoni per un incontro politico ancora in via di definizione.

La rassegna si concluderà domenica 21 giugno con un appuntamento dedicato al contrasto dell’odio di genere online. Sara Ferrari, Paola Bocci e Rossella Di Maggio discuteranno del tema “Libere di connettersi: per un web senza odio di genere”.