“La forza del dono”, a Rovellasca una mattina per conoscere i volontari di Croce Azzurra Odv
Domenica 17 maggio nella sede di via Monza 2 è in programma una mattinata aperta al pubblico tra simulazioni di soccorso e momenti dedicati ai donatori
Domenica 17 maggio Croce Azzurra Odv organizza a Rovellasca l’evento “La forza del dono”, una mattinata dedicata al valore della solidarietà, del volontariato e dell’impegno verso il prossimo. L’iniziativa si terrà nella sede di via Monza 2 e sarà aperta alla cittadinanza.
Il programma prenderà il via alle 10.45 con una simulazione di soccorso, pensata per mostrare da vicino il lavoro dei volontari e degli operatori impegnati nelle emergenze sanitarie. A seguire, alle 11.45, è previsto un momento di ringraziamento dedicato ai donatori e a tutte le persone che sostengono le attività dell’associazione.
L’evento vuole essere un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza del dono e della partecipazione attiva nelle attività di soccorso e assistenza. Attraverso la dimostrazione pratica e l’incontro con i volontari, Croce Azzurra punta a far conoscere il lavoro quotidiano svolto sul territorio.
La mattinata sarà aperta a cittadini, famiglie e curiosi che vorranno avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario e conoscere più da vicino le attività dell’associazione.
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