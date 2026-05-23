“La forza delle formiche, la voce dei bambini”: Max Laudadio presenta a Porto Ceresio il suo ultimo libro

Venerdì 29 maggio dalle 20.30, presso la Sala Polifunzionale del Palazzo della Cultura di Porto Ceresio SALVATORE FERRARA, si terrà la presentazione del romanzo:

“Il cantico delle formiche – La melodia dell’anima” di Max Laudadio, in dialogo con Tania Zonta, che accompagnerà l’autore con domande e approfondimenti nel corso della serata. Un’occasione che unisce letteratura, musica e impegno sociale.

Il libro, fortemente simbolico, destinato ad un pubblico adulto, ma anche una fonte di ispirazione per educare i più piccoli, racconta attraverso la metafora delle formiche, il

valore delle persone comuni: lavoratori, cittadini, donne e uomini che ogni giorno costruiscono il futuro con costanza, spirito di sacrificio. Le formiche diventano così il

simbolo dell’operosità, della solidarietà e della forza del gruppo, ricordandoci che anche chi sembra “piccolo” può generare un cambiamento enorme quando agisce insieme agli

altri. Un messaggio che risuona in modo particolare se proiettato al mondo dei bambini: educare alla cooperazione, al rispetto e al senso di comunità significa seminare

consapevolezza e responsabilità.

Non è un caso che Max Laudadio sia da anni vicino a realtà che si occupano di minori e fragilità, come Ai.Bi. – Amici dei Bambini e Cuori Eroi Per Bambini Eroi e molte altre associazioni solidali, testimoniando concretamente il suo impegno verso i più giovani.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione del Borgo Musicale di Clivio, centro di formazione nato nel 1996 e ospitato in uno storico edificio del 1909,

primo esempio di scuola razionalista in Italia. Un luogo dove la musica è crescita, incontro e condivisione.

Protagonisti saranno proprio i bambini e i ragazzi del Borgo: Lilia Denti e Isaac Faletra ai violini; Anita Cecilia Ferrario, Annikka Werner, Miriam La Colla e Vittoria Spataro ai violoncelli, accompagnati dai maestri Alice Castracane, Elena Napoleone e Francesca Cavallo. In programma musiche di Benedetto Marcello, Anton Dvořák, Squire, Eccles, brani tradizionali e composizioni eseguite a tastiera di Jacques Werner.

Un incontro che diventa così un vero “cantico” corale: parole e note insieme per celebrare la forza della comunità, la bellezza dell’impegno condiviso e lo sguardo fiducioso delle nuove generazioni. Ingresso libero e gratuito.