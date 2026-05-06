“La gente vuole pezzi semplici”: a Materia i Comizi Musicali di Paolo Pieretto
Venerdì 15 maggio l’appuntamento con la rassegna di via Confalonieri ospita l’artista che presenta il terzo album, "un’impietosa fotografia in musica della società attuale"
Sarà Paolo Pieretto l’ospite di venerdì 15 maggio alle 21 negli spazi di Materia, la sede spazio-libero di VareseNews.
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In dialogo con Marco Tresca e accompagnato dalla sua musica, il cantautore presenterà l’album La gente vuole pezzi semplici, il suo terzo lavoro in studio che segna il ritorno sulla scena dopo dieci anni di assenza.
Un disco indipendente, registrato interamente in casa, che si scaglia contro le dinamiche del music business 2.0 e la banalità dei contenuti mordi e fuggi.
L’evento fa parte della programmazione settimanale che ogni venerdì sera anima lo spazio di Castronno. La rassegna propone una panoramica sui linguaggi delle sette note, dalla divulgazione della musica classica fino alle interviste dal vivo con artisti che riprendono il proprio percorso dopo lunghe pause. La serata con Paolo Pieretto permette di approfondire i temi di un album nato fuori dai circuiti industriali. Al centro del dibattito la qualità della scrittura e la critica ai modelli di consumo musicale contemporanei. Il disco viene descritto dall’artista stesso come «un’impietosa fotografia in musica della società attuale».
L’ingresso, gratuito, per assistere alla presentazione è previsto per alle 21, orario che contraddistingue ogni appuntamento della rassegna dedicata alla musica, in scena ogni venerdì.
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