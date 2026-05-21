La giornata con i pescatori sul lago Mallone conquista 42 bambini della scuola Montessori

Un’intera giornata trascorsa all’aria aperta per scoprire i segreti della pesca sportiva e imparare il valore del rispetto per l’ambiente circostante. Sono stati ben 42 i bambini della classe seconda della scuola primaria Montessori di Castellanza a rendersi protagonisti di una speciale iniziativa didattica e naturalistica. L’appuntamento ha preso vita sulle sponde del Lago Mallone, dove i giovani studenti sono stati accolti con entusiasmo dai volontari e dagli esperti del settore per un’esperienza all’insegna della sostenibilità e della socialità.

La manifestazione è stata realizzata grazie alla sinergia tra l’istituto scolastico castellanzese, il negozio Todeschini di Rescaldina e la Società Pescatori Sportivi Gattinara, che ha messo a disposizione il proprio quartier generale lacustre.

Una rete di volontari per la pesca “no kill”

L’evento ha visto una grande mobilitazione da parte del mondo associazionistico locale. Oltre ai padroni di casa della SPS Gattinara, guidati dal presidente del club Mario Mantovani, hanno collaborato attivamente i pescatori esperti provenienti dalle realtà di Gorla Maggiore, Gerenzano, Limbiate e del Dany Club di Castellanza. Sotto la regia organizzativa di Andrea Ferrario, i numerosi appassionati si sono messi a completa disposizione dei più piccoli, assistendoli passo dopo passo nelle varie fasi dell’attività.

I giovanissimi partecipanti hanno così potuto muovere i primi passi nel mondo della pesca sportiva adottando una filosofia rigorosamente “no kill”. Per tutelare la fauna ittica del lago, i bambini hanno utilizzato ami del tutto innocui per i pesci, provvedendo a liberare immediatamente in acqua ogni esemplare subito dopo la cattura, senza causare loro alcun danno.

Scuola e territorio uniti nel segno della sostenibilità

«Lo scopo di iniziative come questa – spiega Mauro Ghisellini, direttore di ACOF e presidente dell’Associazione Pescatori Castellanzesi – è quello di guidare le nuove generazioni alla scoperta di un’attività che fa parte della nostra tradizione e che sa essere pienamente compatibile con l’ambiente in cui viviamo». Ghisellini, che ogni anno si impegna a replicare questo appuntamento, ha sottolineato l’importanza per la scuola di creare un legame profondo e consapevole tra gli studenti e le risorse ambientali del territorio: «Il sorriso degli studenti è il premio migliore per tutti coloro che si sono messi a disposizione per rendere indimenticabili le ore trascorse in una cornice davvero bella come quella del Lago Mallone».

Un entusiasmo condiviso pienamente anche da Andrea Ferrario, intervenuto a nome di Todeschini, che ha voluto ringraziare i piccoli alunni per l’energia e la gioia dimostrate durante la giornata: «Ciò che rende splendida questa manifestazione è vedere ragazzini e accompagnatori accomunati in una passione che si può praticare fino a cento anni, nel rispetto dei pesci e in mezzo alla natura, senza telefonini e con un pranzo al sacco semplice ma di una bellezza unica».