La giovane star dei social Francesco Caggiano al Teatro Nuovo il 9 giugno: concerto posticipato, ingresso libero

Cambio di data per uno degli appuntamenti del Varese Estense Festival Menotti: il concerto del cantautore Francesco Caggiano si terrà martedì 9 giugno 2026 alle 21.00 presso il Teatro Nuovo di Varese, e non il 30 maggio come precedentemente annunciato. Classe 2001, romano, Caggiano è uno dei giovani cantautori più seguiti della sua generazione. Ha iniziato a costruire la sua presenza artistica nel 2020 attraverso i social, dove oggi conta oltre 700.000 follower tra TikTok e Instagram. La sua musica si muove tra sonorità pop e testi che esplorano le fragilità e le emozioni del quotidiano.

Il suo ultimo singolo, “Un’alba senza luce”, è entrato nella Viral 50 Italia di Spotify — occupando per diversi giorni la seconda posizione — e nella top 100 dei videoclip più visti su YouTube Italia. Recentemente ha partecipato a The Voice Generations, arrivando tra i quattro superfinalisti del programma.

Nel corso della serata, il festival gli consegnerà il Premio Menotti Bright Future, riconoscimento assegnato a giovani artisti che si distinguono per talento artistico e capacità di comunicazione.

L’appuntamento è aperto a tutti, ed è a ingresso libero, senza necessità di prenotazione.