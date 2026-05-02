La guardia medica di Somma Lombardo si sposta a Lonate Pozzolo fino a luglio
La comunicazione di Asst Valle Olona annuncia il trasferimento del servizio alla Casa di Comunità di Lonate Pozzolo per consentire il completamento dei lavori e l’apertura della nuova struttura a Somma Lombardo
Da lunedì 4 maggio il servizio di continuità assistenziale, la ex guardia medica, cambia sede: sarà temporaneamente trasferito a Lonate Pozzolo, all’interno della Casa di Comunità. A comunicarlo è Asst Valle Olona con una nota protocollata il 30 aprile.
Lo spostamento sarà in vigore fino al mese di luglio e rientra nel quadro dei lavori in corso sul territorio. L’obiettivo è infatti consentire il completamento degli interventi che porteranno, entro l’estate, all’apertura della Casa di Comunità di Somma Lombardo.
Il servizio, punto di riferimento per l’assistenza sanitaria nelle ore notturne, nei festivi e nei prefestivi, continuerà quindi a essere garantito, ma in una sede diversa rispetto a quella attuale.
I cittadini che avranno bisogno della guardia medica dovranno dunque rivolgersi alla Casa di Comunità di Lonate Pozzolo per tutta la durata dello spostamento.
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