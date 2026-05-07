Varese
La guida turistica che racconta la Varese degli anni ’30 a Villa Toeplitz
Un viaggio tra gli itinerari del 1931 per scoprire le radici della provincia tra cultura e società
- Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le diversità culturali
- università degli studi dell'insubria
- villa toeplitz
- claudia biraghi
Villa Toeplitz apre nuovamente le porte per il quinto appuntamento della rassegna culturale dedicata alla Varese nel Novecento. Mercoledì 13 aprile alle 16:30 la studiosa Claudia Biraghi conduce il pubblico alla scoperta della giovane provincia di Varese attraverso le pagine di una guida turistica del 1931.
Il volume Varese e la sua Provincia, firmato dai giornalisti Giannetto Bongiovanni e Mario Rivoire, rappresenta un documento prezioso per comprendere la visione del Varesotto a pochi anni dal suo riconoscimento ufficiale.
L’analisi si snoda tra ventisei itinerari che intrecciano economia, tradizioni e cultura, offrendo una prospettiva storica inedita sulla promozione turistica dell’epoca. L’incontro approfondisce, inoltre, la storia del turismo locale in un momento di profonda trasformazione.
La conferenza si tiene a Villa Toeplitz in viale G.B. Vico 46 a Varese ma è anche possibile seguirla a distanza tramite collegamento sulla piattaforma Teams. L’appuntamento è a ingresso libero. Al termine del dibattito i partecipanti potranno trattenersi per un aperitivo.