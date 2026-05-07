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La guida turistica che racconta la Varese degli anni ’30 a Villa Toeplitz

Un viaggio tra gli itinerari del 1931 per scoprire le radici della provincia tra cultura e società

sacro monte storico

13 Maggio 2026 - 12 Maggio 2026

Villa Toeplitz apre nuovamente le porte per il quinto appuntamento della rassegna culturale dedicata alla Varese nel Novecento. Mercoledì 13 aprile alle 16:30 la studiosa Claudia Biraghi conduce il pubblico alla scoperta della giovane provincia di Varese attraverso le pagine di una guida turistica del 1931.

Il volume Varese e la sua Provincia, firmato dai giornalisti Giannetto Bongiovanni e Mario Rivoire, rappresenta un documento prezioso per comprendere la visione del Varesotto a pochi anni dal suo riconoscimento ufficiale.

L’analisi si snoda tra ventisei itinerari che intrecciano economia, tradizioni e cultura, offrendo una prospettiva storica inedita sulla promozione turistica dell’epoca. L’incontro approfondisce, inoltre, la storia del turismo locale in un momento di profonda trasformazione.

La conferenza si tiene a Villa Toeplitz in viale G.B. Vico 46 a Varese ma è anche possibile seguirla a distanza tramite collegamento sulla piattaforma Teams. L’appuntamento è a ingresso libero. Al termine del dibattito i partecipanti potranno trattenersi per un aperitivo.

Organizzato da

7 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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