“La mafia teme più la scuola che la giustizia”: sabato 23 maggio a Varese torna la grande Marcia della Pace e della Legalità

Sabato 23 maggio 2026 Varese tornerà a camminare insieme nel nome della legalità, della pace e dell’impegno educativo verso le nuove generazioni. In occasione della Giornata Nazionale della Legalità, l’UCIIM Sezione Paolo Borsellino e Rocco Chinnici di Varese, insieme al Comune di Varese, promuove la seconda edizione della Marcia della Pace e della Legalità, un grande momento dedicato alla comunità scolastica e aperto a tutta la cittadinanza.

Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 500 studenti provenienti da scuole di ogni ordine e grado della provincia, gli organizzatori rilanciano un invito forte e corale a tutte le scuole del territorio, ai dirigenti scolastici, ai docenti, alle studentesse e agli studenti, alle famiglie, alle associazioni dei genitori, alle realtà associative e a tutti coloro che desiderano condividere un messaggio chiaro e concreto: educare alla legalità significa costruire insieme un futuro migliore.

La manifestazione prenderà il via alle ore 14.30 presso il Salone Estense di Varese con una conferenza dedicata ai Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi, esperienza significativa di partecipazione democratica e cittadinanza attiva che coinvolge sempre più istituti scolastici della provincia.

Dalle ore 16.00 alle 16.30 è previsto il raduno presso i Giardini Estensi, dove scuole e delegazioni si ritroveranno munite di cartelloni identificativi dei propri istituti e dei comuni di appartenenza. Da lì partirà il corteo diretto verso il Palazzo di Giustizia.

Ad aprire simbolicamente la marcia saranno proprio i Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi accompagnati dai rispettivi sindaci adulti, in un ideale passaggio di testimone tra generazioni nel segno dell’impegno civile e della responsabilità educativa.

La marcia sarà intitolata alla celebre frase del giudice Antonino Caponnetto: “La mafia teme più la scuola che la giustizia”, un messaggio potente che sottolinea il valore dell’educazione come strumento fondamentale di libertà, coscienza e cambiamento sociale.

A marciare accanto alle scuole ci sarà anche Massimo Caponnetto (VIDEO), figlio del giudice Antonino Caponnetto, testimone di un’eredità morale che continua ancora oggi a parlare ai giovani e alle comunità educanti.

Il momento conclusivo e più significativo sarà alle ore 17.58, quando tutti i partecipanti condivideranno insieme il minuto di silenzio con la città di Palermo, nel ricordo della strage di Capaci e di tutte le vittime delle mafie.

«La legalità non si insegna soltanto con le parole — spiegano gli organizzatori — ma attraverso esperienze concrete, partecipazione e testimonianze autentiche. Camminare insieme significa aiutare i più piccoli a tracciare una strada chiara verso un futuro di pace, giustizia e responsabilità».