La Materia in movimento di Ruggero Marrani in sala Verratti a Varese

L’eredità del futurismo umbro e cinquant’anni di attività sul territorio prealpino si fondono nella produzione di un autore che indaga lo spazio plastico attraverso la scultura e la pittura. Ruggero Marrani, nato nel 1941, si è formato all’Accademia di Perugia con il futurista Gerardo Dottori e si è trasferito in provincia di Varese alla fine degli anni Sessanta. In questa area geografica ha insegnato a lungo e ha sviluppato la propria ricerca espressiva, oggi documentata in istituzioni museali e collezioni sia pubbliche sia private. I frutti di questo percorso metodologico compongono la mostra antologica «Materia in Movimento. Scultura e pittura fra astrazione e visione futurante», curata da Debora Ferrari. L’iniziativa gode dei patrocini istituzionali del Comune di Varese, del Circolo degli Artisti di Varese e di Musea.

Il percorso espositivo apre i battenti all’interno della Sala Veratti di Varese, dove rimane accessibile al pubblico dal 7 al 28 giugno. L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 7 giugno alle 11:30 alla presenza dell’artista e delle autorità. I visitatori possono accedere alla sala il venerdì dalle 15:30 alle 18:30, oppure il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. L’ingresso è libero, mentre nei giorni feriali della settimana l’apertura viene garantita su appuntamento inoltrando una richiesta all’indirizzo e-mail altrovecreativo@gmail.com.

Il calendario della rassegna si articola in una serie di eventi pomeridiani cadenzati nei fine settimana. Il primo appuntamento collaterale si tiene sabato 13 giugno alle 16 nella stessa Sala Veratti con «Le sculture sonore di Marrani», una visita esperienziale condotta dall’autore e dalla curatrice, arricchita da un reading di Luca Traini. Il fine settimana successivo l’attenzione si sposta nel borgo dove il maestro risiede e lavora: sabato 20 giugno alle 11:30 in piazza San Nicone a Barasso ha luogo l’inaugurazione del monumento pubblico realizzato dallo stesso Ruggero Marrani. Questo momento ufficiale, sostenuto dal patrocinio del Comune di Barasso, vede l’intervento del sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari. L’ultimo incontro chiude il ciclo sabato 27 giugno alle 17 nel capoluogo per dialogare su «Storia e storie del Circolo degli Artisti di Varese» insieme al presidente del sodalizio Antonio Bandirali.