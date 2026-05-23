Fondazione Scuole Materne di Gallarate acncora al centro della discussione: i legali della direttrice e della segretaria smentiscono gli addebiti

La situazione della Fondazione Scuole Materne di Gallarate rimane al centro non solo della discussione politica, ma anche sul piano dei rapporti di lavoro.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei legali della direttrice e della segretaria della Fondazione, in particolare in riferimento a dichiarazioni del Cda in questo articolo sul plesso di Ronchi.

Oggetto: smentita addebiti dr. Bertinotti Chiara e dr. Zerlottin Nazarena Vs Consorzio S.M. Gallarate

Spettabili Redazioni e Segreterie Politiche di Gallarate,

Il presente comunicato di smentita si è reso necessario, dopo vaglio del Collegio difensivo delle dottoresse Zerlottin Nazarena e Bertinotti Chiara, stante il perdurare della condotta omissiva e reticente del CdA in carica cui si era chiesto di procede per il chiarimento dei fatti di che trattasi.

A. Questioni attinenti alla Direttrice Coordinatrice dei 4 plessi del Consorzio e Responsabile Risorse Umane dr.ssa Chiara Bertinotti psicologa abilitata all’insegnamento nelle scuole materne

1. Dal CdA del 15.01.2026 la dr.ssa Bertinotti, quale conseguenza dell’essersi opposta all’ipotesi di costituzione di una classe dedicata per bambini con disabilità nel consorzio e alle altre iniziative di riduzione del personale nel Consorzio, è stata progressivamente demansionata dalle proprie funzioni, avendo il CdA affidato, prima ad un membro del CdA privo di qualsiasi qualifica l’esercizio delle funzioni di coordinamento dei plessi e di valutazione delle risorse umane; dopo la nomina del nuovo Presidente, esercitandole direttamente il Presidente con l’ausilio di un consulente la cui investiture è all’oggi non documenta;

2. Per questo motivo, il recesso libero esercitato dal CdA in carica al 27.04.2026 con la maestra Sara Sezione Leprotti Ronchi è stato deciso e attuato esclusivamente dal CdA stesso senza alcun contributo della dr. Bertinotti, la quale non solo non ha mai redatto valutazioni di fine prova sulla maestra, ma nemmeno è stata consultata dal CdA sull’opportunità di recesso e sulle conseguenze che tale scelta avrebbe avuto sui bambini;

3. La difesa Bertinotti denuncia che, a seguito delle false dichiarazioni rilasciate ai genitori Sezione Leprotti e alla stampa dal CdA in data 27 e 28 aprile 2026 (mai smentite nemmeno dal CdA in carica successivamente), oltre al danno professionale e di immagine alla Dirigente (di cui alle separate sedi giudiziarie), si è creato contro la Dirigente un’acredine apertamente manifestata da genitori di quella sezione che non solo le impedisce l’esercizio della mansione creando occasioni di tensione tra gli adulti, ma ha determinato nei piccoli ospiti un clima di smarrimento e di indotta alienazione verso la figura didattica, come constatato il 21.05.2026 dalla stessa Dirigente su cui grava l’onere di compilazione schede valutazioni finali reso in tal modo ostico.

B. Questioni attinenti la funzione della Segretaria CdA dr.ssa Zerlottin Nazarena

1. La dr.ssa Zerlottin Nazarena è Segretaria del CdA Consorzio Scuole Materne e in quanto tale non ha diritto di voto o di intervento nel CdA, non ha possibilità di proporre o assumere modifiche di statuto o regolamenti, non può diffondere informazioni o prendere iniziative pubbliche o private per il CdA, introdurre protocolli o modificare quelli in corso;

2. Si smentisce apertamente che la Segretaria possa avere artatamente prodotto un verbale di CdA incoerente o diverso dal vero; di avere estorto firme o carpito la buona fede del CdA, o di avere introdotto in occasione del CdA del 15.01.2026 un protocollo differente da quello vigente: la Segretaria Zerlottin Nazarena, come da prassi e regolamento vigente almeno dall’incarico del 22.04.2022, la sera del 15.01.2026 ha redatto contestualmente il verbale CdA con le testuali dichiarazioni rese dai componenti del CdA e dagli ospiti intervenuti, ponendone il formato PDF alla firma di Presidente e Consiglieri, nonché apponendovi la propria, non prima di averlo condiviso con mail a tutti i membri del CdA per le correzioni eventuali: la firma di sottoscrizione del verbale da parte del CdA e della Segretaria stessa è regolarmente avvenuta nei giorni seguenti, assunto documentabile in modo incontrovertibile;

3. Si smentisce che la firma “La Segreteria” (o equiparati termini) che compaia su qualsiasi comunicazione uscente dal Consorzio possa essere ricondotta alla decisione o all’iniziativa della Segretaria Zerlottin, la quale redige secondo le indicazioni del Presidente o di suo delegato, ogni missiva, ivi comprese le risposte agli accessi agli atti, e firma quelli amministrativi di propria pertinenza con il proprio nome e cognome.

Il presente comunicato si trasmette nel pieno rispetto del diritto di informazione per il contenimento del danno di immagine delle interessate e per consentire loro lo svolgimento pacifico delle mansioni sul posto di lavoro a beneficio dei piccoli utenti, ma non sostituisce l’obbligo di smentita in capo al CdA né interrompe o impedisce iniziative giudiziarie in corso a tutela delle assistite.

Distinti Saluti

Avv. Antonietta Sara De Micco