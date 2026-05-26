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La montagna raccontata dalla scienza: una serata speciale con il Cai di Gazzada Schianno

Venerdì 5 giugno la sezione locale ospita Sonia Gliera per svelare i segreti e le attività del Comitato scientifico del Club Alpino Italiano

montagna

La montagna non è solo vette da scalare e sentieri da percorrere, ma un ecosistema fragile e affascinante che merita di essere studiato, compreso e tutelato. Per scoprire da vicino il dietro le quinte della ricerca in alta quota, la sezione del Cai di Gazzada Schianno ha organizzato una serata culturale aperta a tutti gli appassionati della natura e del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21.00, presso la sede di via Roma 18 a Gazzada Schianno.

Al centro dell’incontro ci sarà l’attività di questa fondamentale branca del Club Alpino Italiano, spesso poco conosciuta ma cruciale per la salvaguardia dell’ambiente montano. A guidare il pubblico in questo viaggio tra scienza e natura sarà la relatrice Sonia Gliera, Operatore Naturalistico e Culturale nazionale (ONC) del Cai.
Per chiunque volesse ricevere maggiori informazioni o dettagli sull’iniziativa, la sezione di Gazzada Schianno ha messo a disposizione il numero di telefono 379 2933456 e il proprio sito internet ufficiale, consultabile all’indirizzo www.caigazzadaschianno.it.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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