La musica degli studenti conquista il pubblico del teatro di Varano Borghi
Una trentina di alunni dell'Istituto comprensivo di Travedona Monate, guidata dal prof Saverio Schiavoni, si è esibita dal vivo con brani per flauto e chitarra. Sul palco un musicista d'eccezione: il sindaco di Varano Maurizio Volpi
Al Teatro comunale di Varano Borghi è andata in scena la prima edizione del concerto degli studenti dell’Istituto comprensivo di Travedona Monate. L’evento si è svolto nella serata di sabato 17 maggio e ha registrato il tutto esaurito, portando sul palco una trentina di giovani musicisti impegnati nell’esecuzione dal vivo di brani per flauto e chitarra.
Ad accompagnare i ragazzi sul palco è stata una formazione d’eccezione, che ha visto la partecipazione del sindaco di Varano Borghi, Maurizio Volpi, nel ruolo di bassista. Il coordinamento musicale e la direzione artistica sono stati in carico al professor Saverio Schiavoni, che si è occupato della formazioni dei componenti dell’orchestra, e della loro direzione, guidandoli durante le esecuzioni in scaletta.
A scandire il programma, ci ha pensato invece il corpo docente insieme ad alcune studentesse. La professoressa Veronica Opezzo ha assunto la conduzione della serata, affiancata sul palco da alcune alunne dell’istituto nel ruolo di co-presentatrici.
Il concerto è nato con l’obiettivo di valorizzare le competenze musicali maturate dagli studenti durante l’anno scolastico. Ma grazie all’impegno di insegnanti, ragazzi e istituzioni si è trasformato in un evento attesissimo, che non ha tradito le aspettative, catturando il pubblico in un vortice di emozioni.
La cascata di applausi che ha accompagnato la conclusione dello spettacolo, ha aperto la riflessione tra gli organizzatori sulla possibilità di trasformare l’appuntamento di sabato sera in una ricorrenza annuale.
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