La musica di Roberto Bacchini arriva a Catania per il Festival di Musica Sacra
Dopo i riscontri positivi ottenuti sul territorio varesino, la composizione del musicista vergiatese sbarca in Sicilia
La musica del compositore vergiatese Roberto Bacchini varca i confini lombardi per approdare in Sicilia. Dopo i consensi ricevuti lo scorso marzo nelle tappe di Montonate e Vergiate, l’opera “Il Nostro San Francesco” sarà eseguita a Catania, inserita nel programma della seconda edizione del “Festival Mediterraneo Musica Sacra”.
L’appuntamento si colloca all’interno delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte del Santo serafico. Saranno due le date in calendario nel capoluogo etneo, entrambe ospitate nella cornice della Chiesa di Santa Rita in Sant’Agostino, situata in via Vittorio Emanuele II:
Prima esecuzione: Venerdì 15 maggio alle ore 20.30
Replica: Sabato 16 maggio alle ore 20.30
I protagonisti sul palco
A eseguire la partitura sotto la direzione dello stesso Roberto Bacchini sarà l’Orchestra San Vincenzo Scontrino. La formazione strumentale sarà affiancata per l’occasione dalle voci del Coro di Giubiasco e dal tenore solista Marco Rosiello.
Il fitto periodo di impegni per il musicista di Vergiate ha visto di recente anche una collaborazione sul fronte della pastorale giovanile: lo scorso aprile, la FOM (Fondazione Oratori Milanesi) ha infatti commissionato a Bacchini due brani inediti che faranno parte della colonna sonora del prossimo oratorio estivo (Grest) per i ragazzi della diocesi.
La collaborazione con la “Voce di Assisi”
Tra i passaggi più significativi dell’opera legata alla figura del Santo c’è il “Cantico di Frate Sole”. Il brano vanta l’interpretazione di Frate Alessandro, il tenore francescano noto a livello internazionale come la “Voce di Assisi” e già artista per l’etichetta discografica Decca Records. Un’anteprima dell’ascolto è disponibile sulla piattaforma YouTube.
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