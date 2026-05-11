La natura di Sonia Ranza in mostra alla Chiesetta di San Giovanni di Casciago

L’arte che nasce dalla terra e si nutre di osservazione lenta trova casa a Casciago, nella suggestiva cornice della Chiesetta di San Giovanni. Fino a domenica 17 maggio è possibile visitare la mostra di Sonia Ranza dal titolo “Un racconto di Terra, Fiori, Appartenenza”, un’esposizione che mette al centro il legame profondo tra l’essere umano e l’ambiente naturale attraverso sculture e installazioni delicate.

Materia e natura nelle opere di Sonia Ranza

Le opere in mostra sono il frutto di un processo creativo che parte dall’osservazione dei dettagli: i colori, le forme e la luce che caratterizzano il territorio. L’artista trasforma materiali solidi come la ceramica, il ferro e il legno in rappresentazioni floreali che sembrano sospese nel tempo. Questi fiori diventano protagonisti di una narrazione che parla di fragilità e memoria, offrendo al visitatore l’immagine di un giardino possibile dove la materia incontra l’immaginazione.

L’invito rivolto al pubblico è chiaro e invita alla riflessione. «Ci sono luoghi che non si abitano soltanto – spiega il sottotitolo dell’esposizione che accompagna il visitatore – si attraversano lentamente, si osservano, si respirano». L’obiettivo è spingere chi osserva a rallentare il passo per riscoprire un senso di appartenenza alla terra che spesso viene dimenticato nella frenesia quotidiana.

Il simbolo di pace: l’Albero del Kaki

Accanto al percorso espositivo interno, l’area esterna della chiesetta ospita un elemento di forte valore simbolico: l’Albero del Kaki. Si tratta di una pianta legata al “Kaki Tree Project”, nato dal progetto “Revive Time” di Tatsuo Miyajima. L’esemplare è una piantina di seconda generazione derivata dal kaki sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki del 1945. La sua presenza a Casciago rappresenta un messaggio vivente di resilienza, rinascita e cura.

Una sinergia tra arte e territorio

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Casciago ed è frutto di una collaborazione nata per valorizzare la bellezza locale e il linguaggio artistico contemporaneo. «L’esposizione è stata fortemente voluta – sottolineano gli organizzatori – da Giovanna Dorsi, amica dell’artista e promotrice di questo incontro tra arte, natura e comunità». La mostra rimarrà aperta fino a domenica, offrendo un’ultima occasione per immergersi in questo racconto fatto di natura e spiritualità.