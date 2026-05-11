“La Nostra Luino”, incontro pubblico a Palazzo Verbania in vista delle elezioni
Una serata aperta al confronto con i cittadini per illustrare idee e obiettivi della lista civica impegnata nella corsa amministrativa per la città simbolo dell'Alto lago
Si terrà mercoledì 13 maggio alle 20.30 a Palazzo Verbania la presentazione ufficiale della lista civica “La Nostra Luino”, in vista delle elezioni comunali del 2026. Un incontro aperto alla cittadinanza durante il quale saranno presentati i candidati – a prire dal candidato sindaco Marco Massarenti – il progetto politico e i temi al centro della proposta amministrativa per la città.
L’annuncio è stato diffuso dalla lista attraverso una locandina e un invito rivolto ai cittadini a partecipare alla serata per conoscere «le persone, i volti, i valori e il progetto» del gruppo che sostiene la candidatura di Massarenti sindaco.
Un incontro aperto ai cittadini
L’appuntamento si svolgerà negli spazi di Palazzo Verbania e sarà l’occasione per presentare ufficialmente la squadra e confrontarsi con la cittadinanza sui temi legati al futuro di Luino.
«Un appuntamento da non perdere, aperto a tutti i cittadini che vogliono conoscerci, confrontarsi e far sentire la propria voce» si legge nel messaggio diffuso dalla lista.
La campagna verso le elezioni 2026
Con la presentazione ufficiale entra così nel vivo la campagna elettorale della lista “La Nostra Luino”, che nelle scorse settimane ha iniziato a condividere sui social immagini e contenuti legati al proprio programma e ai candidati.
La serata di mercoledì sarà aperta al pubblico con inizio alle 20.30.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026, LO SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS
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