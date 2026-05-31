La nuova sfida di Federica Cesarini, su Netflix: sarà nel cast di Physical Italia

Federica Cesarini, medaglia d’oro nel canottaggio ai Giochi di Tokyo 2020, si prepara a una nuova sfida, questa volta lontano dagli specchi d’acqua e sotto i riflettori della piattaforma streaming Netflix. L’atleta cresciuta nella Canottieri Gavirate è stata infatti confermata tra i protagonisti di «Physical Italia: da 100 a 1», la versione italiana del celebre format coreano che mette alla prova la resistenza fisica e psicologica di cento concorrenti provenienti da diverse discipline sportive e non solo.

Dalla barca alla sfida di resistenza

Per l’atleta del Varesotto si tratta di un’opportunità per mostrare un lato diverso della propria preparazione atletica. Dopo anni di sacrifici nel doppio pesi leggeri e dopo le sfide della beach sprint, la Cesarini dovrà misurarsi in prove di forza, equilibrio e agilità che nulla hanno a che fare con la voga, ma che richiedono la stessa determinazione che l’ha portata sul tetto del mondo. La competizione promette di essere serrata, con un percorso a eliminazione che ridurrà il gruppo iniziale di cento partecipanti fino a un unico vincitore.

Il format e le aspettative

Il reality, che ricalca il successo globale della serie originale, si concentra esclusivamente sulle capacità motorie e sulla tenuta mentale. Non ci sono strategie sociali o votazioni: conta solo chi riesce a completare la prova nel minor tempo o con la maggiore forza. Per Federica Cesarini sarà fondamentale gestire lo sforzo esplosivo richiesto da alcune sfide, molto diverso dal fondo e dalla resistenza aerobica tipica delle regate internazionali. I primi tre episodi saranno disponibili da venerdì 11 settembre, gli episodi 4 e 5 da venerdì 18 settembre, gli episodi 6 e 7 da venerdì 25 settembre e la finale venerdì 2 ottobre. Tra i 100 figurano anche l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, il “signore degli anelli” Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto tv Alvise Rigo ma anche personaggi dello spettacolo.