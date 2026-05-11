“La Pace”, a Castellanza e Legnano il progetto delle classi terze dell’Istituto Maria Ausiliatrice

Letture animate, marcia della pace e una mostra ispirata ai valori di Michelangelo Pistoletto per il tradizionale progetto delle classi terze

Sabato 16 maggio torna il tradizionale progetto delle classi terze dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza dedicato al tema della pace. La manifestazione, patrocinata dalla Città di Castellanza e dalla Fondazione Pistoletto, coinvolgerà studenti, famiglie e cittadini tra Castellanza e Legnano con una giornata di iniziative aperte al pubblico.

Letture animate e marcia della pace

Il programma prenderà il via alle 10 alla Biblioteca Civica di Castellanza con alcune letture animate curate dagli studenti delle classi terze. La giornata proseguirà poi con un pranzo a scopo benefico e con una marcia della pace che partirà da via Cardinal Ferrari 7 a Castellanza per raggiungere piazza San Magno a Legnano. L’iniziativa è ispirata ai principi e ai valori dell’artista Michelangelo Pistoletto e gode del patrocinio della Fondazione Pistoletto.

La mostra al Centro Prepositurale di San Magno

Alle 16 sarà inaugurata la mostra allestita al Centro Prepositurale di San Magno, in piazza San Magno 10 a Legnano. Sono previste anche visite guidate aperte al pubblico. La mostra sarà visitabile domenica 17 e domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Apertura straordinaria anche sabato 23 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.