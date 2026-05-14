“La pace che cerchiamo”: a Varese i giovani raccontano il futuro alla Sala Montanari

Varese si prepara a dare voce alle speranze e alle riflessioni delle nuove generazioni con la premiazione ufficiale del concorso territoriale “La pace che cerchiamo”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 10.00 presso la Sala Montanari. L’iniziativa, che ha coinvolto attivamente gli studenti varesini di età compresa tra i 14 e i 19 anni, rappresenta uno dei momenti più significativi della terza edizione del Festival di San Vittore.

I giovani protagonisti in Sala Montanari

L’attesa per conoscere i nomi dei vincitori sta per terminare. La cerimonia di domani mattina svelerà i lavori di molti ragazzi che hanno accettato la sfida di raccontare i propri desideri e le proprie attese in un’epoca complessa. Attraverso i loro elaborati, gli studenti delle scuole secondarie di II grado della città hanno cercato di far emergere la bellezza che ancora resiste in un mondo spesso percepito come difficile.

Un concorso nato per ascoltare

Il bando del concorso ha preso ispirazione dalle parole di J.R.R. Tolkien: «Il mondo è davvero pieno di pericoli, e ci sono molti luoghi oscuri; ma c’è ancora molto di bello e, sebbene in tutte le terre l’amore sia ora mescolato al dolore, forse cresce più grande». L’obiettivo principale è stato proprio quello di creare un ponte tra i sogni dei giovani e la realtà della vita sociale attuale, cercando di capire se e come queste aspettative trovino una reale corrispondenza nella società di oggi.

La rete territoriale del Festival di San Vittore

Dietro l’organizzazione dell’evento c’è una fitta rete di realtà locali che operano nel sociale e nell’educazione. Il concorso è stato bandito dalla Comunità Pastorale S. Antonio Abate di Varese, affiancata da partner come Educational Team Cooperativa Sociale, Comunità Educante e Solevoci. L’iniziativa ha beneficiato inoltre del contributo di Regione Lombardia attraverso il Progetto Smart e del Decanato di Varese.