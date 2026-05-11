Varese News

Sport

La Pallacanestro Varese chiude la stagione con un aperitivo insieme ai tifosi

Il tradizionale "rompete le righe" martedì 12 maggio alle 18,30 ai Giardini Livellanza, nell'area dei Giardini Estensi

Olidata Bologna – Openjobmetis Varese 104-85

Nelle speranze dei tifosi, martedì 12 maggio doveva essere il giorno della “riattivazione” della squadra in vista del primo turno dei playoff di basket. Invece la sconfitta a Bologna della Openjobmetis e la contemporanea vittoria di Trento hanno impedito ai biancorossi di qualificarsi per la fase finale della Serie A, e quindi il martedì 12 è divenuta la data del “rompete le righe”.

Come ormai tradizione da alcuni anni, la società ha organizzato un momento di saluto a squadra e staff: l’appuntamento è per le 18,30 ai Giardini Livellanza, il locale che si trova all’interno dei Giardini Estensi nella zona di Villa Mirabello.

Per i tifosi quindi ci sarà l’occasione di salutare i giocatori biancorossi, alcuni dei quali non faranno parte della rosa della prossima stagione (c’è, anzi, la possibilità che le conferme saranno poche). Intanto però la società ha “incassato” la promessa del proseguimento della sponsorizzazione di Openjobmetis, arrivata per bocca dell’amministratore delegato Rosario Rasizza (LEGGI E ASCOLTA QUI).

DAL PARQUET – Nel box sottostante la 29a puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata alla partita tra Virtus Bologna e Openjobmetis Varese, ultima di campionato.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.