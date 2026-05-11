La Pallacanestro Varese chiude la stagione con un aperitivo insieme ai tifosi
Il tradizionale "rompete le righe" martedì 12 maggio alle 18,30 ai Giardini Livellanza, nell'area dei Giardini Estensi
Nelle speranze dei tifosi, martedì 12 maggio doveva essere il giorno della “riattivazione” della squadra in vista del primo turno dei playoff di basket. Invece la sconfitta a Bologna della Openjobmetis e la contemporanea vittoria di Trento hanno impedito ai biancorossi di qualificarsi per la fase finale della Serie A, e quindi il martedì 12 è divenuta la data del “rompete le righe”.
Come ormai tradizione da alcuni anni, la società ha organizzato un momento di saluto a squadra e staff: l’appuntamento è per le 18,30 ai Giardini Livellanza, il locale che si trova all’interno dei Giardini Estensi nella zona di Villa Mirabello.
Per i tifosi quindi ci sarà l’occasione di salutare i giocatori biancorossi, alcuni dei quali non faranno parte della rosa della prossima stagione (c’è, anzi, la possibilità che le conferme saranno poche). Intanto però la società ha “incassato” la promessa del proseguimento della sponsorizzazione di Openjobmetis, arrivata per bocca dell’amministratore delegato Rosario Rasizza (LEGGI E ASCOLTA QUI).
DAL PARQUET – Nel box sottostante la 29a puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata alla partita tra Virtus Bologna e Openjobmetis Varese, ultima di campionato.
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