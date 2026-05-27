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Gallarate/Malpensa

La Pallamano Cassano Magnago si gioca il titolo italiano a Sassari, in città si segue sul maxischemo

Con una vittoria o un pareggio gli amaranto otterrebbero il primo titolo di Campioni d'Italia: al "Maggiolone Social Park" all'area feste di via Primo Maggio verrà allestito anche lo schermo per visione collettiva. "Portate amici e famiglie"

finale sassari cassano pallamano

Sabao 30 maggio la Proger Cassano Magnago potrebbe vincere il suo primo titolo di Campione d’Italia: dopo la sofferta vittoria in gara 1 al Pala Tacca, la squadra amaranto sarà in trasferta a Sassari per gara 2.

Al PalaSantoru serve una vittoria o anche solo un pareggio, per assicurarsi la vittoria del campionato Serie A Gold (foto FIGH).
Per poter vedere questa splendida trasferta, l’assessorato allo Sport, in collaborazione con la Pallamano Cassano e Maggiolone Social Park, ha organizzato anche una visione all’aperto della partita su maxi schermo a partire dalle ore 18:45 all’Area Feste di Via Primo Maggio.

«Portate le vostre famiglie, i vostri amici e la vostra voce, perché lo sport ci insegna che le vittorie più belle si costruiscono insieme», dice l’assessore allo sport Alessandro Passuello.

La sfida Cassano-Sassari è inedita nel mondo dell’handball e ha rotto una tradizione ormia ventennale che vedeva in finale sempre squadre pugliesi o del Trentino-Alto Adige.

In gara 1, davanti a 600 spettatori, Cassano aveva ottenuto una difficile vittoria, per 30 a 29. Gli amaranto erano partiti bene, restando in vantaggio a lungo, poi rimontati e superati. Infine l’allungo vincente, con le reti di Federico Mazza.

Cresce dunque l’attesa per la sfida a Sassari: il pubblico sardo si farà sentire, ma per Cassano è già un’occasione d’oro e anche a Cassano ci sarà il tifo. L’eventuale terza gara si terrà invece il 6 giugno.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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