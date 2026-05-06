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Busto Arsizio/Altomilanese

La pioggia erode l’asfalto, chiuso il sottopasso di via 20 settembre a Busto

No, stavolta non è allagato, ma comunque è intransitabile a causa dei danni causati dalle precipitazioni

Generico 04 May 2026

Chiuso il sottopasso di via 20 settembre a Busto Arsizio: stavolta non è allagato, ma comunque è intransitabile a causa dei danni causati dalle precipitazioni.

Il forte nubifragio di oggi ha infatti causato notevoli danni sul territorio cittadino, andando a dissestare, tra l’altro, il manto stradale del sottopasso di via XX Settembre.

La Polizia Locale è sul posto e assicura la chiusura della strada e la messa in sicurezza viabilistica nell’attesa che l’asfalto venga ripristinato il prima possibile.

La città è stata colpita anche da una grandinata, non tanto violenta come quella che ha colpito il Saronnese, ma comunque in grado di creare disagi.
Problemi anche nella zona della stazione FerrovieNord, con il tratto compreso tra via Ferrucci e via Gaeta intransitabile per un periodo.

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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