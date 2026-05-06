La pioggia erode l’asfalto, chiuso il sottopasso di via 20 settembre a Busto
No, stavolta non è allagato, ma comunque è intransitabile a causa dei danni causati dalle precipitazioni
Chiuso il sottopasso di via 20 settembre a Busto Arsizio: stavolta non è allagato, ma comunque è intransitabile a causa dei danni causati dalle precipitazioni.
Il forte nubifragio di oggi ha infatti causato notevoli danni sul territorio cittadino, andando a dissestare, tra l’altro, il manto stradale del sottopasso di via XX Settembre.
La Polizia Locale è sul posto e assicura la chiusura della strada e la messa in sicurezza viabilistica nell’attesa che l’asfalto venga ripristinato il prima possibile.
La città è stata colpita anche da una grandinata, non tanto violenta come quella che ha colpito il Saronnese, ma comunque in grado di creare disagi.
Problemi anche nella zona della stazione FerrovieNord, con il tratto compreso tra via Ferrucci e via Gaeta intransitabile per un periodo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.