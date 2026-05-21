La presentazione del libro sugli angoli caratteristici di Besozzo diventa un’escursione aperta a tutti

L’autore Ercole Cattaneo presenta il suo nuovo libro attraverso un percorso a piedi nel territorio comunale. Domenica 24 maggio l’amministrazione comunale organizza una camminata culturale incentrata sul volume Il mio paese. Angoli besozzesi, inserita nella programmazione delle uscite a tema dei gruppi di cammino.

La partenza è fissata alle 9 dal parco del Cioss a Besozzo (superiore), nella zona antistante il palazzo comunale, con il rientro previsto per le 11:30. L’itinerario sul campo permetterà di approfondire la storia e le particolarità di alcune zone caratteristiche del paese.

L’assessore allo sport e benessere, Francesca Pianese, descrive i dettagli logistici dell’escursione: «Chi vorrà partecipare alla presentazione del libro dovrà munirsi di comode scarpe da trekking e borraccia. Dal parco del Cioss ci incammineremo verso Olginasio e l’autore ci svelerà le origini del Roccolo, del Bumbarlin, passando per le selve, la stradunet e casasc fino a raggiungere cros crosa con una storica croce di legno e sandit, nella cui località fu scoperta una camera sepolcrale dell’epoca romana e molto altro che andremo a scoprire camminando!».

Il lavoro di ricerca nasce dai ricordi scolastici dello scrittore besozzese. «Quando frequentavo la scuola elementare – spiega Ercole Cattaneo – la mia maestra dava spazio ad un’iniziativa tutta sua. Ci faceva disegnare un angolo del nostro paese su un quaderno. Io mi affezionai a quel quaderno che diventava un piccolo libro intitolato il mio paese. Mi è parso non più rinviabile rendere noto quanto raccolto a beneficio di chi quei luoghi li ha vissuti, ma anche per far conoscere a chi ha scelto di abitare a Besozzo il nostro paese».

L’evento si affianca al calendario ordinario dei gruppi di cammino comunali, inseriti nel circuito ufficiale di Ats Insubria. Le attività, gratuite e accessibili senza obbligo di frequenza, contano tre diversi appuntamenti settimanali sul territorio. Il lunedì dalle 9 l’istruttrice dell’associazione Happy Nordic Walking, Ivana Ghiringhelli, coordina la camminata consapevole con partenza dal parco del Cioss. Il mercoledì alle 9:30 la walking leader Angela Garro guida il gruppo a passo lento dedicato alla socializzazione, con un punto di ritrovo variabile stabilito di volta in volta. Sempre il mercoledì, alle 20, si tiene la camminata veloce del gruppo sportivo guidata da Luisa Torre, per la quale è richiesta la torcia e la partenza è fissata sempre al parco del Cioss.

Per tutte le uscite è necessario indossare un abbigliamento e calzature idonee. Chi desidera ricevere maggiori informazioni può rivolgersi all’ufficio sport e benessere del Comune scrivendo a affarigenerali@comune.besozzo.va.it oppure telefonando al numero 03320970195.