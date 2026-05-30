La prevenzione entra in azienda alla Elmec. Grazie a Lilt una giornata di controlli gratuiti al seno
La collaborazione con LILT rappresenta uno dei tasselli delle iniziative che Elmec porta avanti da tempo sul fronte della prevenzione, in questo caso del tumore al seno
Elmec Informatica rinnova il proprio impegno nella promozione della prevenzione del tumore al seno, confermando anche per il 2026 un’iniziativa che coinvolge non solo le dipendenti dell’azienda, ma anche i loro familiari. Un progetto che negli anni è diventato un appuntamento consolidato e che nasce dalla collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).
Dopo l’avvio degli screening dedicati alle collaboratrici, anche quest’anno l’azienda di Brunello ha esteso l’opportunità di sottoporsi a controlli specialistici alle donne delle famiglie dei propri dipendenti. Oggi, sabato 30 maggio, dalle 9.30 alle 17.30, negli spazi della sede Elmec di via Pret, sono rimasti a disposizione per visite ed ecografie senologiche gratuite riservate a una familiare scelta da ciascun collaboratore, fino a esaurimento dei posti disponibili.
La prevenzione entra in azienda
L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di welfare e attenzione alla salute promosso da Elmec. A partire dal mese di maggio, il dottor Pierfranco Anselmi ha effettuato ecografie al seno dedicate alle dipendenti presso l’ambulatorio Elmec People, nell’area wellness dell’edificio B2.
L’obiettivo è favorire l’accesso agli screening e diffondere la cultura della prevenzione, elemento fondamentale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche.
Un gesto che coinvolge tutta la famiglia
La giornata del 30 maggio rappresenta un’estensione di questo impegno, permettendo ai collaboratori di offrire un controllo specialistico a una donna della propria famiglia.
Un’iniziativa che conferma la volontà dell’azienda di promuovere il benessere non solo all’interno dell’ambiente di lavoro, ma anche nella vita quotidiana delle persone che fanno parte della comunità Elmec.
A coordinare il progetto è Martina Cammarata, responsabile People Care di Elmec, nell’ambito delle attività dedicate alla salute e alla qualità della vita dei dipendenti.
Un impegno che si rinnova ogni anno
La collaborazione con LILT rappresenta uno dei tasselli delle iniziative che Elmec porta avanti da tempo sul fronte della prevenzione. Un percorso che punta a sensibilizzare sull’importanza dei controlli periodici e a rendere più semplice l’accesso a visite specialistiche, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della salute femminile.
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