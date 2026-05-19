La prima volta del Geymonat alla School Cup: i ragazzi si raccontano a”Che scuola fai?” in diretta a Radio Materia
Mercoledì 20 maggio alle ore 15 la trasmissione radiofonica prosegue con una formula nuova. Conduttore sarà uno studente dell'istituto di Tradate
“Che scuola fai- Special edition”: conclusa la stagione regolare di interviste ai rappresentanti degli istituti superiori, la trasmissione in diretta su Radio Materia prosegue con una formula nuova.
Ogni puntata ci sarà un conduttore diverso chiamato a preparare la puntata, invitare gli ospiti e definire la scaletta.
Per la prima volta, l’istituto Geymonat di Tradate ha partecipato alla School Cup. Com’è andata? Lo racconteranno Niccolò Monizza, Valerio Romito, Caterina Vaccaro intervistati da Nicola Zannini
Mercoledì 20 maggio ore 15 a Radio Materia
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