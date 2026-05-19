Varese News

Saronno/Tradate

La prima volta del Geymonat alla School Cup: i ragazzi si raccontano a”Che scuola fai?” in diretta a Radio Materia

Mercoledì 20 maggio alle ore 15 la trasmissione radiofonica prosegue con una formula nuova. Conduttore sarà uno studente dell'istituto di Tradate

isis geymonat

“Che scuola fai- Special edition”: conclusa la stagione regolare di interviste ai rappresentanti degli istituti superiori, la trasmissione in diretta su Radio Materia prosegue con una formula nuova.

Ogni puntata ci sarà un conduttore diverso chiamato a preparare la puntata, invitare gli ospiti e definire la scaletta.

Per la prima volta, l’istituto Geymonat di Tradate ha partecipato alla School Cup. Com’è andata? Lo racconteranno Niccolò Monizza, Valerio Romito, Caterina Vaccaro intervistati da Nicola Zannini

Mercoledì 20 maggio ore 15 a Radio Materia

SEGUI LA DIRETTA

TUTTE LE PUNTATE DI CHE SCUOLA FAI?

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.