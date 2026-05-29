La Provaccia 2026 è biancoazzurra: Sant’Erasmo vince il 41esimo Memorial Luigi Favari

Sant’Erasmo vince la 41esima edizione del Memorial Luigi Favari. La gara si è decisa nel finale: nell’ultimo giro San Magno era al comando, con Sant’Erasmo e San Bernardino alle spalle. Poi l’affondo biancoazzurro: proprio nel tratto conclusivo Giovanni Puddu è riuscito a conquistare la vittoria. Al termine della gara, i contradaioli di Sant’Erasmo hanno invaso il campo per festeggiare. È il secondo anno consecutivo che i biancoazzurri vincono la Provaccia: nel 2025 la conquistarono con Mulas.

«Una vittoria molto combattuta, con tanta competizione tra fantini e cavalli: è stato bellissimo», è stato il primo commento a caldo di Puddu. «Una corsa bellissima – ha detto il capitano, Pietro Potestio -. Questi ragazzi ci mettono il cuore e l’anima. Siamo felici e carichi per domenica». Hanno combattuto, facendo una bella prova, anche i due fantini legnanesi, rimasti però indietro: Filippo Belloni, correva per San Martino, e Federico Grossi, in campo per difendere la giubba della sua contrada: San Bernardino.

La Provaccia come sempre è stata una bella festa, animata dalla presenza di tanti bambini delle scuole che giù la mattina hanno assistito alle prove e correndo in campo in un momento che ha emozionato tanti. Organizzato dal Collegio dei Capitani, il memorial Favari è stato preceduto alle 19 da una cerimonia di commemorazione davanti al monumento del Guerriero per celebrare l’850° anniversario della Battaglia di Legnano. La cerimonia è iniziata con il Corpo Bandistico Legnanese e il Corpo Musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo. Dopo l’estrazione delle batterie è stato premiato il Cavallo Atleta 2026: Woody Woodpecker, nome ufficiale Batellik, è un purosangue nato in Irlanda nel 2017 e allenato da Jacopo Pacini. Nella diretta tutte le emizioni e i video della serata.



