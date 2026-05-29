Varese News

Archivio

La Provaccia 2026 è biancoazzurra: Sant’Erasmo vince il 41esimo Memorial Luigi Favari

Una bellissima corsa che di è decisa al quinto giro

Sant’Erasmo vince la 41esima edizione del Memorial Luigi Favari. La gara si è decisa nel finale: nell’ultimo giro San Magno era al comando, con Sant’Erasmo e San Bernardino alle spalle. Poi l’affondo biancoazzurro: proprio nel tratto conclusivo Giovanni Puddu è riuscito a conquistare la vittoria. Al termine della gara, i contradaioli di Sant’Erasmo hanno invaso il campo per festeggiare. È il secondo anno consecutivo che i biancoazzurri vincono la Provaccia: nel 2025 la conquistarono con Mulas.

«Una vittoria molto combattuta, con tanta competizione tra fantini e cavalli: è stato bellissimo», è stato il primo commento a caldo di Puddu.  «Una corsa bellissima – ha detto il capitano, Pietro Potestio -. Questi ragazzi ci mettono il cuore e l’anima. Siamo felici e carichi per domenica». Hanno combattuto, facendo una bella prova, anche i due fantini legnanesi, rimasti però indietro: Filippo Belloni, correva per San Martino, e Federico Grossi, in campo per difendere la giubba della sua contrada: San Bernardino.

La Provaccia come sempre è stata una bella festa, animata dalla presenza di tanti bambini delle scuole che giù la mattina hanno assistito alle prove e correndo in campo in un momento che ha emozionato tanti. Organizzato dal Collegio dei Capitani, il memorial Favari è stato preceduto alle 19 da una cerimonia di commemorazione davanti al monumento del Guerriero per celebrare l’850° anniversario della Battaglia di Legnano. La cerimonia è iniziata con il Corpo Bandistico Legnanese e il Corpo Musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo. Dopo l’estrazione delle batterie è stato premiato il Cavallo Atleta 2026: Woody Woodpecker, nome ufficiale Batellik, è un purosangue nato in Irlanda nel 2017 e allenato da Jacopo Pacini. Nella diretta tutte le emizioni e i video della serata.


Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
gea.somazzi@legnanonews.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.