La rassegna dell’Associazione La Rondine si avvia alla conclusione portando cultura a Luino e Lavena Ponte Tresa

L’Associazione Culturale La Rondine stringe i tempi per le battute finali della settima edizione del Premio letterario Ti scrivo questa lettera. Il concorso, dedicato quest’anno al tema della felicità nella visione dei ragazzi, ha registrato l’adesione di 19 Istituti Scolastici, sia dall’Italia sia dall’estero, per un totale di oltre 230 lettere inviate alla giuria. Con il premio si conclude anche la rassegna culturale parallela Volando verso il Premio, un calendario di eventi nato per favorire il dialogo tra passato e presente.

Gli scritti arrivati dai partecipanti restituiscono uno sguardo intenso sul mondo giovanile. Nelle lettere la felicità emerge come un’esperienza custodita nelle piccole cose, negli affetti familiari e nell’amicizia. Si tratta di un segnale che i membri dell’associazione interpretano come una conferma di quanto i ragazzi abbiano desiderio di raccontarsi, di trovare ascolto e di essere compresi.

Il programma degli appuntamenti conclusivi si apre sabato 23 maggio alle 18 nella Sala dell’Oratorio di Lavena. In questo spazio viene presentato il libro «Memorie di paese» di Milena Nasi Benetti, storica giurata del premio. L’opera raccoglie ricordi, immagini e poesie in prosa dedicati al valore delle radici e della memoria. Il ricavato della vendita del volume sostiene direttamente le attività del Premio Letterario. All’incontro intervengono il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino e la presidente dell’associazione Aleksandra Damnjanovic D’Agostino.

La giornata successiva, domenica 24 maggio alle 15:30, l’attenzione si sposta a Luino nell’atelier “Eleda” della pittrice Adele Cossi, in via Cavallotti 18. Apre i primi battenti la mostra collettiva dal titolo «La felicità è creare», che riunisce gli artisti Eduardo Brocca Toletti, Susanna Primavera, Chiara Gualtieri e la stessa Adele Cossi. Il momento dell’inaugurazione prevede gli intermezzi musicali di Kingsley Elliot Kaye e un piccolo rinfresco, mentre l’esposizione resta visitabile dal pubblico fino a sabato 30 maggio.

Il momento della premiazione è fissato per domenica 31 maggio alle 16:30 nella Sala Polivalente del Comune di Lavena Ponte Tresa. L’evento, condotto da Silvia Bocchiddi, vede la consegna dei riconoscimenti ai vincitori e ai segnalati, che ricevono i premi principali, l’Antologia della settima edizione, gli attestati di partecipazione e diversi premi speciali, tra i quali i volumi offerti da Cristiano Parafioriti, presidente della giuria tecnica.

Nel corso del pomeriggio sono previste videoproiezioni a cura di Milena Nasi Benetti, letture di testi affidate a Susanna Primavera e Marcello Giacomo Di Leo, con la gestione di luci e audio curata da Manuel e Michael Bertolla. La parte musicale del pomeriggio conclusivo è affidata al Coro Giovanile Amaranto, diretto dal maestro Andrea Comunetti, che propone un repertorio di brani della tradizione popolare internazionale.