“La regina delle nevi” inaugura la nuova stagione di Terra e Laghi a Varese: il saluto di Attilio Fontana

Il festival Terra e Laghi prende il via ai Giardini Estensi di Varese con lo spettacolo «La regina delle nevi», una produzione di Teatro Blu dedicata alle Olimpiadi e ai valori dello sport. Venerdì 5 giugno alle ore 21, il pubblico potrà assistere a una narrazione che intreccia la magia del teatro con le storie dei grandi campioni dello sci italiano, portando in scena le imprese di atleti del calibro di Deborah Compagnoni.

Le parole di Attilio Fontana

«Desidero complimentarmi per lo spettacolo promosso dal Comune di Varese e da Teatro Blu, che Regione Lombardia ha orgogliosamente patrocinato – commenta il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana -. Rivolgo i miei più sentiti apprezzamenti anche alla lungimirante direzione artistica di Silvia Priori per un’iniziativa che rappresenta un progetto culturale di grande valore, capace di mantenere vivi i valori universali dello sport, dell’impegno e della condivisione di cui il nostro territorio regionale è stato promotore con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Sulla scia di quella legacy culturale, sociale e sportiva, accogliamo questo pregevole progetto teatrale, innovativo e degno di importanti riconoscimenti internazionali: un’opera di grande successo capace di celebrare una delle figure più rappresentative dello sci e valorizzare la cultura della montagna. Sono certo che lo spettacolo saprà entusiasmare tutti, nella cornice del Festival Terra e Laghi, all’insegna di bellezza e sport come strumenti di crescita.»

Uno spettacolo di respiro internazionale

L’opera, scritta e diretta da Silvia Priori e Roberto Gerbolès, approda a Varese dopo una lunga tournée che l’ha vista protagonista in diverse parti del mondo. La rappresentazione si avvale delle musiche di Ivano Angelo Draisci e delle videoscenografie curate da Lorenz Ronchi, creando un’atmosfera immersiva che celebra la montagna e lo spirito agonistico. «Saluto con orgoglio – il commento di Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia – questa produzione che inaugura il festival, unendo cultura e tradizione sportiva del territorio».

Informazioni e biglietti per l’evento

Lo spettacolo vede sul palco gli stessi Silvia Priori e Roberto Gerbolès, con scene e costumi realizzati da Teatro Blu. Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto, riservato agli under 20 e agli over 65. Gli organizzatori invitano il pubblico a prenotare il proprio posto per partecipare a questa serata inaugurale che segna l’inizio della rassegna itinerante Terra e Laghi.