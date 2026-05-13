La rete “4 Passi di Pace” porta a Saronno il film sui bambini rapiti durante la dittatura in Argentina

Una serata di riflessione sui diritti umani, la memoria e la ricerca della verità. Mercoledì 20 maggio la Rete “4 Passi di Pace” organizza a Saronno la proiezione del documentario “Identidad. 46 anos buscando la verdad”, in occasione dei 50 anni dal golpe militare argentino del 1976.

L’appuntamento è in programma alle 18 al Cinema Prealpi e sarà a ingresso libero. Alla serata parteciperà anche la regista Florencia Santucho, presente in sala per incontrare il pubblico.

Il documentario – diretto da Florencia Santucho e Rodrigo Vázquez-Salessi – racconta la storia di un uomo rapito alla nascita durante la dittatura argentina che, dopo 46 anni, riesce a ritrovare la propria famiglia biologica grazie al lavoro delle Nonne di Plaza de Mayo. Un percorso personale che porta alla luce il sistema di adozioni illegali e i crimini compiuti durante il regime militare tra il 1976 e il 1983.

L’iniziativa è promossa dalla Rete “4 Passi di Pace”, che riunisce numerose associazioni del territorio impegnate sui temi della solidarietà, della pace e dei diritti civili. Tra le realtà coinvolte figurano Acli Saronno, Amnesty International Gruppo 22, Anpi Saronno, Auser Saronno, Emergency Gruppo Saronno, Il Sandalo Equosolidale, ResQ Equipaggio di Terra Saronno e altre associazioni cittadine.

La proiezione vuole offrire un momento di approfondimento storico e umano su una delle pagine più drammatiche della storia argentina, riportando l’attenzione sul tema dei desaparecidos e sul diritto all’identità.

Attraverso testimonianze e ricostruzioni, il documentario affronta infatti il tema dei bambini sottratti alle famiglie durante la dittatura e affidati illegalmente ad altre persone, una vicenda che ancora oggi continua a interrogare la società argentina e la comunità internazionale.

La serata è organizzata in collaborazione con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.