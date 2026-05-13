Saronno
La rete “4 Passi di Pace” porta a Saronno il film sui bambini rapiti durante la dittatura in Argentina
Mercoledì 20 maggio alle 18 al Cinema Prealpi la proiezione gratuita del documentario “Identitad” con la partecipazione della regista Florencia Santucho
20 Maggio 2026
Una serata di riflessione sui diritti umani, la memoria e la ricerca della verità. Mercoledì 20 maggio la Rete “4 Passi di Pace” organizza a Saronno la proiezione del documentario “Identidad. 46 anos buscando la verdad”, in occasione dei 50 anni dal golpe militare argentino del 1976.
L’appuntamento è in programma alle 18 al Cinema Prealpi e sarà a ingresso libero. Alla serata parteciperà anche la regista Florencia Santucho, presente in sala per incontrare il pubblico.
Il documentario – diretto da Florencia Santucho e Rodrigo Vázquez-Salessi – racconta la storia di un uomo rapito alla nascita durante la dittatura argentina che, dopo 46 anni, riesce a ritrovare la propria famiglia biologica grazie al lavoro delle Nonne di Plaza de Mayo. Un percorso personale che porta alla luce il sistema di adozioni illegali e i crimini compiuti durante il regime militare tra il 1976 e il 1983.
L’iniziativa è promossa dalla Rete “4 Passi di Pace”, che riunisce numerose associazioni del territorio impegnate sui temi della solidarietà, della pace e dei diritti civili. Tra le realtà coinvolte figurano Acli Saronno, Amnesty International Gruppo 22, Anpi Saronno, Auser Saronno, Emergency Gruppo Saronno, Il Sandalo Equosolidale, ResQ Equipaggio di Terra Saronno e altre associazioni cittadine.
La proiezione vuole offrire un momento di approfondimento storico e umano su una delle pagine più drammatiche della storia argentina, riportando l’attenzione sul tema dei desaparecidos e sul diritto all’identità.
Attraverso testimonianze e ricostruzioni, il documentario affronta infatti il tema dei bambini sottratti alle famiglie durante la dittatura e affidati illegalmente ad altre persone, una vicenda che ancora oggi continua a interrogare la società argentina e la comunità internazionale.
La serata è organizzata in collaborazione con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.