La Rete Zamberletti taglia il traguardo delle 500 esercitazioni: domani il convegno in diretta streaming da Villa Recalcati

Quarantacinque anni di storia, 500 esercitazioni mensili, oltre 600 operatori attivi in tutta Italia. La Rete Radiocomunicazioni Alternative d’Emergenza “Rete Zamberletti” festeggia un traguardo simbolico e lo fa con un convegno aperto al pubblico — anche in streaming. L’appuntamento è per domani, martedì 26 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso la Sala Convegni di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese in Piazza Libertà 1. L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 9:15 sul canale YouTube dell’ARI Varese: www.youtube.com/@arivarese.

Il convegno è organizzato dalla Prefettura di Varese e dall’Associazione Radioamatori Italiani (ARI) in occasione della 500ª esercitazione periodica della rete, nata nel 1981 dall’intuizione di un gruppo di radioamatori — Giovanni Romeo, Franco Campanelli, Settimio Sordi e Bruno Surace — che proposero a tutte le Prefetture italiane un sistema alternativo di comunicazioni radio per le emergenze. Nel 1985 il progetto ottenne il riconoscimento ufficiale con un decreto firmato dall’onorevole varesino Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione Civile italiana, a cui la rete è stata poi intitolata nel 2022 durante un evento al Dipartimento della Protezione Civile a Roma.

Il punto di forza di questa infrastruttura è la sua indipendenza dal digitale: la rete funziona esclusivamente via radiofrequenza, senza mai appoggiarsi a internet, ed è operativa anche in assenza di energia elettrica. Una caratteristica che la rende preziosa proprio nei momenti più critici, quando le infrastrutture ordinarie di comunicazione collassano. Le Prefetture italiane sono dotate di apparecchiature ricetrasmittenti HF con relative antenne, gestite operativamente dalle sezioni locali dell’ARI.

Da quella prima esercitazione del 1981 a oggi, la rete non si è mai fermata: ogni mese un collegamento di prova tra Prefetture, enti e associazioni ha tenuto vivo e rodato un sistema che, in caso di emergenza, potrebbe rivelarsi l’unico filo di comunicazione rimasto.