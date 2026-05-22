La scuola Dante celebra Libriamoci 2026 con una festa di arte e parole ispirata a Proust

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi, scriveva Marcel Proust. E proprio questa frase è stata il tema della XVIII edizione di Libriamoci 2026. Oltre mille studenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado, assieme ai loro insegnanti, hanno partecipato all’evento ospitato dal Teatro di Varese nella mattinata di mercoledì 20 maggio.

Una festa di parole, arte e talento che ha chiuso la nuova edizione del progetto culturale promosso dall’I.C. Varese 5 “Dante Alighieri” dedicato alla lettura, alla scrittura creativa e all’espressione artistica.

Il viaggio inteso come capacità di guardare la realtà da diversi punti di vista, o magari usando lenti diverse, ha guidato racconti, opere artistiche ed esibizioni musicali, offrendo agli alunni l’occasione di interpretare il mondo attraverso sensibilità, fantasia e nuove prospettive.

Oltre mille partecipanti e un libro

Altissima, come sempre, la partecipazione: 498 studenti hanno aderito al concorso di scrittura creativa, mentre 527 alunni hanno preso parte alla sezione grafico-pittorica. La giuria del concorso – composta tra gli altri dal Provveditore Giuseppe Carcano, da artisti e docenti – ha selezionato tra tutti i partecipanti 40 testi narrativi e 20 opere artistiche inseriti nell’eBook ufficiale dell’edizione 2025/2026.

A presentare le premiazioni due insegnanti di progetto, accompagnati dalle esibizioni degli studenti della sezione musicale della secondaria e dai canti degli alunni del coro della scuola, mentre la preside Patrizia Roberta Iotti ha illustrato il valore educativo del progetto, sottolineando l’importanza della lettura e dell’arte come strumenti capaci di formare cittadini consapevoli, curiosi e creativi.

Nel corso della cerimonia sono stati letti i racconti classificati al primo posto per le diverse fasce di età, sono stati consegnati i riconoscimenti del Premio Ochetti ed è stato assegnato il Premio Recalcati, intitolato alla memoria della professoressa Luigina Recalcati, figura storica e profondamente amata dalla comunità scolastica.

Grande interesse ha suscitato anche il concorso grafico Un nuovo logo per la Dante, coordinato dall’insegnante Ylenia Curaggi. Il progetto ha coinvolto gli alunni delle classi quinte della primaria e della scuola secondaria di primo grado nella creazione di un nuovo simbolo dell’Istituto Comprensivo Varese 5, capace di rappresentarne i valori fondamentali: inclusione, crescita, unità e valorizzazione dei talenti.

Il logo vincitore, premiato durante la manifestazione, diventerà il nuovo emblema ufficiale dell’istituto.

La presentazione dell’eBook finale, contenente i lavori selezionati, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimonianza concreta del percorso creativo sviluppato dagli studenti durante l’anno scolastico.