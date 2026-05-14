La scuola dell’infanzia di Lissago cambia look: bambini e residenti scelgono i nuovi colori

Non sarà una scelta calata dall’alto, ma il frutto di un processo di “cittadinanza attiva” che parte dai banchi della scuola dell’infanzia. A Lissago, la storica scuola del quartiere si prepara a rifarsi il trucco e, per decidere le tonalità che coloreranno l’edificio, l’amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere direttamente chi quegli spazi li vive ogni giorno.

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I piccoli protagonisti

La consultazione è iniziata questa mattina tra le mura della scuola dell’infanzia “AM e GB Dall’Aglio”. Ai bambini sono state presentate diverse opzioni cromatiche e, matite alla mano, gli alunni hanno espresso la loro preferenza disegnando la scuola con il colore desiderato. Una volta completata la riqualificazione delle facciate, saranno gli stessi bambini, supportati da maestre ed educatrici, a realizzare dipinti e decorazioni per personalizzare ulteriormente la struttura.

Domenica il voto del quartiere

Il percorso partecipativo non si ferma all’infanzia. Domenica mattina 17 maggio, in occasione della festa dedicata a Maria Letizia Verga i residenti del rione saranno chiamati a visionare le scelte effettuate dai bambini e a dire la loro. Un modo per integrare la visione dei più piccoli con quella degli adulti, rendendo il restyling un progetto condiviso dall’intera comunità. La piccola Maria Letizia è deceduta nel 1979 a 4 anni per la leucemia, era alunna della scuola dell’infanzia di Lissago negli Anni Settanta e nel suo nome il papà Giovanni, sostenuto da parenti e amici, ha dato vita al Comitato e poi ad un centro di eccellenza a Monza per la cura di leucemie e tumori infantili.

«Dopo l’esperienza della scuola Sacco, proseguiamo su questa strada per rendere protagonisti i piccoli varesini — ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti, accompagnato nella visita alla scuola dalla presidente dell’associazione Pro Scuola Materna di Lissago Alessandra Galli e dalla coordinatrice della scuola Chiara Achini —. Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per la cura dei luoghi che frequentano di più».

Il valore della partecipazione

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio, che ha sottolineato l’entusiasmo dei bambini nel sentirsi parte di decisioni concrete: «È bellissimo l’entusiasmo che raccogliamo dai bambini e dalle bambine quando attiviamo queste iniziative in cui loro diventano protagonisti di scelte che li riguardano da vicino. Il coinvolgimento dei cittadini più piccoli è fondamentale perché ci dicono con la loro semplicità la città in cui vogliono vivere, a partire dai luoghi che frequentano di più».

L’assessore all’Urbanistica, Andrea Civati, ha infine ribadito come la riqualificazione di un edificio scolastico assuma un valore sociale più profondo quando nasce da un percorso collettivo che unisce utenti e quartiere.