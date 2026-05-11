La scuola dell’infanzia di Monvalle cresce e lancia un appello alla comunità

In un momento in cui il calo delle nascite e delle iscrizioni scolastiche rappresenta una tendenza diffusa, la scuola dell’infanzia di Monvalle registra un dato in controtendenza: per il prossimo anno scolastico raggiungerà il numero massimo di bambini accoglibili, passando da 54 bambini a 64.

Un risultato positivo che però si accompagna a una richiesta di sostegno alla comunità, necessaria per permettere allo storico istituto di continuare la propria attività in sicurezza e nel rispetto delle normative.

«Oggi siamo felici e orgogliosi di condividere un importante traguardo: per il prossimo anno scolastico, la nostra Scuola raggiungerà il numero massimo di bambini accoglibili. È un segno concreto della fiducia che le famiglie continuano a riporre in noi», si legge nel comunicato diffuso dalla scuola e firmato dall’Associazione Scuola Materna “G. Mendozza. G. Binda”.

Fondata nel 1955, la scuola è da sempre un punto di riferimento per il territorio, accogliendo generazioni di bambini provenienti da Monvalle e dai comuni vicini. «È molto più di un luogo educativo: è una casa di crescita, di sorrisi e di primi passi nel mondo», sottolineano i promotori, ricordando il ruolo costruito negli anni all’interno della comunità.

Il pieno raggiungimento della capienza impone ora una serie di interventi strutturali indispensabili per adeguare gli spazi alle normative vigenti e migliorare ulteriormente sicurezza e accessibilità. Tra i lavori previsti ci sono l’innalzamento di una parte del tetto per ricavare una nuova aula, l’ampliamento delle vie di fuga con l’adeguamento alle norme antincendio e la possibile realizzazione di una rampa per abbattere le barriere architettoniche.

«Per continuare a garantire ai nostri bambini un ambiente sicuro, accogliente e all’altezza delle normative vigenti, è necessario intervenire sulla struttura scolastica», spiegano ancora dalla scuola.

Il costo complessivo degli interventi è stimato in circa 35mila euro. Una cifra importante per una realtà come quella della scuola dell’infanzia di Monvalle, ente morale privato parificato che si sostiene principalmente attraverso le rette delle famiglie e contributi pubblici, sufficienti per la gestione ordinaria ma non per affrontare spese straordinarie di questo tipo.

Da qui l’appello rivolto a cittadini, famiglie, aziende e realtà del territorio: «Abbiamo bisogno del sostegno di tutta la comunità: cittadini, famiglie, aziende, realtà del territorio. Perché questa scuola è di tutti. Perché investire nei bambini significa investire nel futuro».

Un invito concreto alla partecipazione, con la consapevolezza che «anche un piccolo gesto può fare la differenza».

Sarà possibile conoscere la scuola dell’infanzia e le sue iniziative anche durante la fiera di primavera organizzata dalla Pro loco nella giornata di domenica 17 maggio.

È possibile contribuire:

– con una donazione diretta, tramite bonifico bancario all’IBAN IT12L0306950370100000005052, indicando la causale “Lavori Scuola dell’infanzia 2026”; online, partecipando alla campagna di crowdfunding sulla piattaforma dedicata. www.schoolraising.it/progetti/insieme-per-la-nostra-scuola

Trasparenza e fiducia

Ogni contributo sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione dei lavori. Al termine, condivideremo con tutti un rendiconto dettagliato e aggiorneremo la comunità sull’avanzamento del progetto attraverso il nostro sito: www.scuolamaternamonvalle.it