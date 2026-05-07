La scuola primaria Morandi di Varese su Raiuno con Andrea Lucchetta per il progetto “Pause Attive”

Il 30 maggio 2026 la scuola primaria Morandi, dell’Istituto Comprensivo Varese 5, sarà protagonista della puntata di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, in onda su Raiuno alle 11.25.

La scuola Morandi è stata scelta perché da anni partecipa al progetto “Scuola Attiva Kids”, che prevede la presenza di un tutor specialista in educazione motoria che affianchi gli insegnanti nelle ore curricolari.

Lunedì 4 maggio, nelle aule della scuola, in palestra e in giardino, alunne, alunni e insegnanti della Morandi hanno accolto con entusiasmo l’ex pallavolista Andrea Lucchetta, che ha voluto vedere di persona il progetto in atto.

Rita Lorenzi, l’insegnante responsabile della Morandi, e Silvana Gregorini, la collaboratrice della Dirigente Iotti, hanno illustrato le caratteristiche del progetto, in particolare la validità delle cosiddette “Pause Attive”.

Il progetto “Pause Attive”, promosso da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, offre a tutte le scuole primarie un format innovativo, volto a realizzare veri e propri momenti di attivazione e divertimento con i propri alunni, da promuovere nel corso della giornata scolastica, in classe o in altri spazi idonei, per favorire l’aumento del tempo dedicato al movimento e all’attività fisica, il recupero dell’attenzione e la cura della postura: « Una sana abitudine per interrompere la sedentarietà a scuola – spiega la tutor Chiara Magro – ma anche nel tempo libero, per produrre efficienza di apprendimento e favorire l’empatia, l’inclusione, la creatività, il problem solving e il senso di appartenenza».

Oltre ad Andrea Lucchetta e alla troupe della Rai, erano presenti a scuola I responsabili di Sport e Salute, in particolare Donatella Bianchi per la zona di Varese, grazie all’operato dei quali si deve l’esistenza del progetto e l’organizzazione della giornata.

«Volete vedere cosa sono le Pause Attive? Appuntamento al 30 maggio alle 11.25 su Raiuno!!»Varese, la scuola Morandi su Raiuno con Andrea Lucchetta per il progetto “Pause Attive”