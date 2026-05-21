“La sessualità e la ricerca del Sé”: il dibattito dei Provinciali nell’Agorà di Materia

I giovani della provincia e la ricerca di una solida consapevolezza emotiva definiscono i temi della prima serata culturale ospitata a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 nella frazione di sant’Alessandro a Castronno. L’incontro, svolto giovedì 21 maggio, fa parte di un ciclo di due appuntamenti organizzati in collaborazione con Radio Materia per mettere al centro i progetti podcaster NOIse e PROvinciali. Il dibattito ha richiamato il pubblico attorno a questioni complesse quali l’identità personale, la sessualità, la spiritualità e le dinamiche relazionali contemporanee.

I due podcast condividono l’obiettivo di dare voce alle nuove generazioni ed esplorano sogni, ambizioni e fragilità al di fuori dei canali mediatici ordinari. NOIse, curato da Arianna Bonazzi, si rivolge alla fascia d’età tra i 15 e i 35 anni per analizzare il rapporto con il contesto sociale e politico attuale. PROvinciali, ideato da Mario Spiniello, Leonardo Peroni e Alessandro Borsetto, si focalizza invece sulle storie di artisti, imprenditori e sportivi del territorio varesino che scelgono la provincia per il proprio percorso professionale. La puntata di questa sera ha visto la regia specifica del team dei Provinciali, che ha guidato l’interazione con i presenti.

Il confronto ha coinvolto il docente di religione ed ex seminarista Marco Triulzi, il pedagogista Umberto Torre e la psicoterapeuta Chiara Tosini. Gli ospiti si sono interfacciati con gli stimoli del pubblico, che ha descritto il concetto di relazione attraverso parole chiave come connessione, benessere, condivisione e amore. La discussione ha approfondito la distinzione clinica tra l’Io, inteso come maschera relazionale verso il mondo esterno, e il Sé, che rappresenta il nucleo essenziale dell’individuo, evidenziando come la felicità dipenda dal riconoscimento reciproco di queste due istanze.

I promotori della rassegna hanno espresso la loro soddisfazione per la risposta del territorio e per la sinergia nata tra i due progetti editoriali. «Sono veramente contento di loro e di quello che hanno fatto, così come sono contento di Arianna e dell’altro progetto giovane di Radio Materia che è Noise, nato dall’entusiasmo di ragazzi protagonisti del loro territorio. Vogliono dimostrare che c’è voglia di attivarsi e dare voce a realtà che altrimenti non l’avrebbero, evitando il “grigiore” dei canali classici», ha commentato in apertura di serata il responsabile di Radio Materia, Orlando Mastrillo, nell’introdurre i lavori.

L’analisi pedagogica si invece è soffermata sull’importanza dell’autonomia affettiva e sulla decostruzione di alcuni stereotipi storici legati alla coppia. «Se hai una connessione interna, sai che puoi sopravvivere a un lutto relazionale e ricominciare da te, non da zero. L’altra persona deve arricchirci, non completarci; non credo al mito della “mezza mela” di Platone, siamo già mele intere. Capire questo evita di mettersi in ginocchio di fronte alla vita quando una storia finisce», ha spiegato l’esperto di educazione sessuale Umberto Torre. I relatori hanno valutato anche l’impatto dei social network, notando come la velocità di applicazioni come Tinder rischi di abituare i ragazzi a scavalcare la fatica necessaria per riparare i legami.

La riflessione ha unito l’approccio terapeutico sulle dipendenze e sui traumi alla visione spirituale del cattolicesimo, legata all’accettazione del corpo e dell’anima. Il dibattito ha sollevato anche il tema dei percorsi formativi prima del matrimonio, criticando la brevità dei corsi attuali rispetto alla complessità delle scelte di vita. «Un percorso seminaristico dura 6 anni, quello prematrimoniale solo pochi mesi; c’è una discrepanza di tempo enorme. L’obiettivo è dare ai ragazzi strumenti per costruire relazioni sane, rispettose e consensuali», ha concluso il professor Marco Triulzi.

Il programma culturale riprenderà martedì 26 maggio con il secondo incontro focalizzato sulla dimensione collettiva e sul futuro dei giovani. All’appuntamento parteciperanno diverse realtà associative della provincia di Varese, tra cui Focus Laveno, Litus Lake Festival, Vil.lab Ets, Sunfish Collective, Onde Lacustri APS e CAOSS, per discutere di partecipazione e tutela degli spazi condivisi.