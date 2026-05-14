La Smartt VAlley di Daverio accende l’innovazione: 50 studenti protagonisti all’hackathon dedicato all’AI

Cinquanta studenti delle scuole superiori della provincia di Varese protagonisti a SMARTT VAlley per la seconda edizione di SMARTTHACK, l’hackathon dedicato all’Intelligenza Artificiale e all’innovazione industriale. Per tre giorni, negli spazi dell’hub di Daverio, i ragazzi hanno lavorato in team su sfide legate ad aerospazio, manifattura sostenibile, salute e tecnologie per il movimento.

Gli studenti, provenienti da nove istituti del territorio, si sono confrontati con il modello del “Challenge Based Learning”, sviluppando progetti concreti tra AI, sostenibilità ed economia circolare.

A vincere l’edizione 2026 è stato il team del progetto “MoveBag”, composto da studenti dell’ISIS Newton, IIS Ponti, Einaudi, Zappa, Dalla Chiesa e Ferraris. Secondo posto per “Evolvit”, mentre il terzo premio è andato a “Aura Aircraft Seating”.

Ai vincitori sono stati consegnati tablet offerti da SIELCO, mentre i primi tre gruppi parteciperanno anche a una visita allo stabilimento Carlsberg di Induno Olona.

«Con l’Academy stiamo aprendo un dialogo diretto con le nuove generazioni – ha spiegato Fiorenza Fiorà di SMARTT VAlley – offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi IFTS e ITS legati al mondo del lavoro». Soddisfatto anche il coordinatore Luca Belotti: «SMARTTHACK è un’esperienza che mette insieme creatività, problem solving e collaborazione, avvicinando gli studenti al mondo dell’innovazione».

L’appuntamento tornerà anche nel 2027 con una terza edizione e nuove sfide.