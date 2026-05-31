La Solbiatese batte ancora il Fossano e raggiunge la finale playoff verso la Serie D
Dopo l’1-0 dell’andata in trasferta, al “Chinetti” i nerazzurri vincono 2-1 e ora affronteranno la Soncinese nell’ultimo atto
La Solbiatese è a un passo dalla Serie D. Un ultimo gradino che andrà ancora sudato e guadagnato sul campo, ma la squadra di mister Roberto Gatti ha dimostrato oggi, al “Chinetti”, di essere in gran forma superando 2-1 un Fossano forte ma mei in grado di impensierire seriamente i nerazzurri, che hanno bissato la vittoria (1-0) dell’andata nel cuneese. (foto Facebook – Solbiatese Calcio 1911)
Se sette giorni fa a decidere l’incontro è stata la zampata di Suatoni nel finale, al ritorno è stato invece l’inizio bruciante dei nerazzurri a fare la differenza. Prima l’incornata di Cosentino e poi la rete di Monteiro Barbosa hanno indirizzato la gara e azzerato subito le ambizioni di rimonta degli ospiti.
Il Fossano ha provato la reazione, riuscendo ad accorciare le distanze grazie a un errore di Chironi sul finale di primo tempo, ma nella ripresa la gestione della gara dei ragazzi di mister Gatti ha fatto la differenza, riuscendo a non far prendere campo e morale agli ospiti e a portare a casa la seconda vittoria in due gare.
Il prossimo avversario della Solbia verso la Serie D sarà la Soncinese, un’altra lombarda che nel Girone C si è vista sfuggire la promozione diretta perdendo lo spareggio contro la Pavonese.
L’appuntamento per la gara di andata sarà domenica 7 giugno ancora al “Chinetti”, mentre decisiva sarà la sfida di ritorno il 14 in provincia di Cremona.
TABELLINO
SOLBIATESE – FOSSANO 2-1 (2-1)
Marcatori: 13′ pt Cosentino (S), 24′ pt Monteiro Barbosa (S), 41′ pt aut. Chironi (S)
Solbiatese (3-5-2): Chironi; Gabrielli, Puka, Cosentino (41′ st Lonardi); Guanziroli, Guidetti, Cocuz, Suatoni (26′ st Minuzzi), Gasparri (26′ st Manfrè); Martinez (18′ st Silla), Monteiro Barbosa. A disposizione: Cavalleri, Fiorella, Banfi, Galli, Bobbo. All.:: Gatti
Fossano (4-3-3): Zaccone; D’Ippolito, Marchetti, Quitadamo, Gironda; Angaramo (1′ st Sangare), Rossi, Bosio (31′ st Armocida); Specchia, Giovinco, Marchisone. A disposizione: Fazio, Cinquini, Ambrosino, Reymond, Serra, Bernardon, El Ouariti. All.:: Fresia
Arbitro: Carpentiere di Barletta (Popovic 2 Marino; IV uomo: Melloni di Modena)
Ammoniti: Puke, Gabrielli per Solbiatese; Specchia Fresia (allenatore), Giovinco, Marchetti per il Fossano. Angoli: 1-5.
Note: giornata calda, campo in ottime condizioni.
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