La Sos dei Laghi a Tavedona Monate ha un nuovo direttivo, «Continuare a garantire professionalità, sicurezza e umanità»

Si è ufficialmente insediato l’8 aprile il nuovo consiglio di amministrazione dell’Sos dei Laghi a Travedona Monate. Il direttivo rimarrà in carica per il triennio 2026-2029 con l’obiettivo di gestire le attività dell’associazione e i servizi di soccorso sul territorio.

Alla presidenza è stato nominato Orlando Mimmo, che sarà affiancato dal vice presidente Marzio Miotello e dalla segretaria con delega alla comunicazione Monica Maestroni. Il Consiglio si completa con le figure di Angelo Matteo Beghetto (amministratore), Rosa Bettinaglio (referente RCV, prelievi e gruppo istruzione), Gianluca Giarola (responsabile del gruppo autisti), Giovanni Rainero (responsabile della sede e dell’approvvigionamento), Mauro Zanoni (responsabile degli automezzi e del materiale sanitario) e Saverio Zuccaro (responsabile dei servizi sportivi e delle divise).

Il nuovo direttivo ha voluto rivolgere un riconoscimento al Cda che lo ha preceduto alla guida della Sos dei Laghi «per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto a favore della comunità».

La programmazione per i prossimi tre anni si muoverà nel solco della continuità operativa e del potenziamento delle attività socio-sanitarie. L’associazione si occupa infatti sia del servizio di emergenza-urgenza in convenzione con il 118, sia di una serie di prestazioni destinate alla cittadinanza, quali i trasporti sanitari ordinari per dimissioni, ricoveri, visite mediche, terapie, oltre ai trasporti sociali e a lungo raggio.

I componenti del tavolo direttivo hanno delineato le priorità del mandato, sottolineando che «l’obiettivo è continuare a garantire professionalità, sicurezza, affidabilità e umanità, avvicinando sempre più persone al mondo del volontariato e ai servizi offerti» e concludendo con un messaggio rivolto alla popolazione: «Ringraziamo tutti per la fiducia che ci avete dato».