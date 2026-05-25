La Sos dei Laghi a Tavedona Monate ha un nuovo direttivo, «Continuare a garantire professionalità, sicurezza e umanità»
Il Cda presieduto da Orlando Mimmo guiderà l'associazione fino al 2029. Tra le priorità il potenziamento dei trasporti sociali e l'apertura al volontariato
Si è ufficialmente insediato l’8 aprile il nuovo consiglio di amministrazione dell’Sos dei Laghi a Travedona Monate. Il direttivo rimarrà in carica per il triennio 2026-2029 con l’obiettivo di gestire le attività dell’associazione e i servizi di soccorso sul territorio.
Alla presidenza è stato nominato Orlando Mimmo, che sarà affiancato dal vice presidente Marzio Miotello e dalla segretaria con delega alla comunicazione Monica Maestroni. Il Consiglio si completa con le figure di Angelo Matteo Beghetto (amministratore), Rosa Bettinaglio (referente RCV, prelievi e gruppo istruzione), Gianluca Giarola (responsabile del gruppo autisti), Giovanni Rainero (responsabile della sede e dell’approvvigionamento), Mauro Zanoni (responsabile degli automezzi e del materiale sanitario) e Saverio Zuccaro (responsabile dei servizi sportivi e delle divise).
Il nuovo direttivo ha voluto rivolgere un riconoscimento al Cda che lo ha preceduto alla guida della Sos dei Laghi «per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto a favore della comunità».
La programmazione per i prossimi tre anni si muoverà nel solco della continuità operativa e del potenziamento delle attività socio-sanitarie. L’associazione si occupa infatti sia del servizio di emergenza-urgenza in convenzione con il 118, sia di una serie di prestazioni destinate alla cittadinanza, quali i trasporti sanitari ordinari per dimissioni, ricoveri, visite mediche, terapie, oltre ai trasporti sociali e a lungo raggio.
I componenti del tavolo direttivo hanno delineato le priorità del mandato, sottolineando che «l’obiettivo è continuare a garantire professionalità, sicurezza, affidabilità e umanità, avvicinando sempre più persone al mondo del volontariato e ai servizi offerti» e concludendo con un messaggio rivolto alla popolazione: «Ringraziamo tutti per la fiducia che ci avete dato».
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