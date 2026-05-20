La spiritualità e la forza dei nativi americani approdano a Palazzo Verbania: un incontro esclusivo con i delegati della Nazione Lakota

Sabato 30 maggio, alle 16:00, la suggestiva cornice di Palazzo Verbania a Luino ospiterà un evento culturale di eccezionale rilievo dedicato ai popoli indigeni del Nord America: storia, spiritualità e ruolo della donna

L’incontro vedrà la partecipazione di Alessandro Martire – Oyatenakicijipi – membro onorario e ambasciatore in Italia presso l’Ono del popolo dei Lakota Sicangu di Rosebud.

È l’ultimo discendente vivente di Pietro Martire D’Anghiera, primo storico al mondo a denunciare gli eccidi perpetrati dagli spagnoli verso i popoli amerindi.

Martire ha conseguito a Bruxelles il master Europeo in “Antropologia e biologia umana”. Responsabile accademico di tutte le sessioni di studio sui Popoli Indigenti, nell’ambito del XV° ICAES_ Convegno Mondiale di antropologia ed etnologia, Firenze, oggi è delegato in Italia e presso l’Alto Commissariato dei Diritti dell’Uomo di Ginevra, della Nazione Lakota Sioux. Ha scritto numerosi libri sull’argomento, ultimo : “ Il pensiero dei Nativi Americani”, pubblicato da Giunti Editore

Grazie alla sua pluriennale esperienza di oltre 40 anni di vita con i Lakota e al legame profondo con questo popolo, il Dr. Martire ci intratterrà sul tema “Spiritualità e resilienza nei Nativi Americani”, esplorando come questi antichi valori continuino a rappresentare, soprattutto oggi, una bussola di resistenza culturale e dignità umana

Seguirà l’intervento di Luigina Cossu, vicepresidente dell’Associazione Culturale Wambli Gleska, su “Il ruolo femminile nei Nativi Americani ieri e oggi”, per riscoprire la figura della donna nelle società tribali, pilastro centrale e chiave per la trasmissione della cultura e della coesione comunitaria.

L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dagli intermezzi musicali curati dal maestro Ivan Ceci, consigliere dell’associazione, che si esibirà con il tradizionale flauto dei Nativi Americani, oltre a presentarci presenterà questo strumento tipico dei nativi, capace di evocare i silenzi e le voci delle grandi praterie.

Un’occasione unica per la cittadinanza di Luino e per tutti gli appassionati di cultura antropologica per avvicinarsi alla verità storica e spirituale di un popolo, la cui cultura, nonostante le continue sfide e vessazioni a cui è stata sottoposta, sopravvive e oggi continua a insegnare il rispetto per la Terra e per il Sacro

È consigliata la prenotazione ai nuemri 3357639915 o 393356301142