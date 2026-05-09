La “squadra” dei piloti della Valcuvia alla Coppa delle Regioni di parapendio
Alcuni volano da pochi anni, altri da tempo: sono stati selezionati per rappresentare le Regioni Occidentali nella competizione nazionale che si tiene a Lecco. Un risultato che testimonia la crescita dello sport dalla "base" di Casalzuigno
Ci saranno sei piloti della Valcuvia a rappresentare le Regioni Occidentali nella “Coppa delle Regioni” di parapendio, sfida nazionale molto sentita in cui si confrontano i migliori piloti d’Italia.
È un bel risultato per il Volo Libero Lago Maggiore, di base a Casalzuigno: sul campo di di Suello, in provincia di Lecco sotto il Monte Cornizzolo, ci saranno Monica Rotelli, Irina Dimida, Maurizio Carluccio, Andrea Verona, Alessandro Tesse e Alessio Paladino.
«Per la Valcuvia si tratta di un risultato significativo: un gruppo numeroso di atleti locali porterà il nome del territorio in una delle competizioni più rappresentative del parapendio nazionale» spiegano dal Volo Libero Lago Maggiore.
Al di là del podio che uscirà dalla competizione del 29 maggio-1° giugno prossimi, per il Volo Libero è un traguardo già raggiunto: il consolidamento di un’esperienza. A Casalzuigno si è infatti creata una bella base, in collaborazione con i contadini dei campi circostanti (è importante, per garantire aree di atterraggio di emergenza) e con la Pro Loco con la sua area feste. Perché al di là dell’attività di volo, il club assicura anche poi una parte di aggregazione e socialità.
«A fine settembre ospiteremo la festa finale del regionale a Casalzuigno», spiega Monica Rotelli.
La Coppa delle Regioni 2026
Tornando alla gara, la Coppa delle Regioni vede sfidarsi quattro “squadre” composte dai vincitori dei circuiti regionali: quello delle Regioni Occidentali, il temutissimo Triveneto («hanno condizioni di volo particolari che li rendono spesso i più forti»), il circuito Carter corrispondente a Emilia e Toscana e il circuito Cric nel Centro-Sud.
La gara prevede «un percorso con il passaggio a specifiche “boe” Gps, punti virtuali che si estendono dal livello del suolo fino in quota». I piloti devono sfruttare le “termiche” per spostarsi, mantenersi in volo e toccare tutte le boe.
«Attraverso un sistema di calcolo si crea la valutazione di punteggio». Ad esempio è previsto il “leading point” che premia chi per primo individua l’ “accesso” alle termiche.
I piloti della Valcuvia alla Coppa delle Regioni 2026 di parapendio
I veterani del gruppo sono Maurizio Carluccio, che vola dal 2015, e Monica Rotelli, che vola dal 2017. Andrea Verona vola dal 2022, Alessandro Tesse dal 2023, Irina Dimida dal 2024, John Paladino dal 2025.
«È per noi un bell’orgoglio avere ben sei piloti, sono tanti. Ci faremo anche una maglietta per celebrare questo primo traguardo».
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